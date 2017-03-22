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Топливно-энергетический комплекс
НБУ считает ограниченным влияние блокады Донбасса на курс гривны
Национальный банк считает, что временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе ограничено влияет на курс гривны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
"Влияние блокады на обменный курс гривны будет ограниченным", - заявляет НБУ.
По мнению регулятора, ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов.
В связи с этим НБУ ухудшил свой прогноз международных резервов в 2017 году.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2017 году c 21,3 млрд долларов до 20,8 млрд долларов.
Также НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов.
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