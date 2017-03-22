Национальный банк считает, что временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе ограничено влияет на курс гривны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"Влияние блокады на обменный курс гривны будет ограниченным", - заявляет НБУ.

По мнению регулятора, ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов.

В связи с этим НБУ ухудшил свой прогноз международных резервов в 2017 году.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2017 году c 21,3 млрд долларов до 20,8 млрд долларов.

Также НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов.