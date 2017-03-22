Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2017 году c 21,3 млрд долларов до 20,8 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

20 марта монетарный комитет НБУ провел внеплановый пересмотр своих макропрогнозов после переноса Международным валютным фондом рассмотрения выделения Украине следующего транша.

По мнению НБУ, международные резервы в 2017 году увеличатся до 20,8 млрд долларов, а не до 21,3 млрд как ожидалось.

В то же время ухудшен прогноз резервов в 2018 году с 27,1 млрд долларов до 25,9 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 марта международные резервы НБУ составили 15,459 млрд долларов.