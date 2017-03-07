Национальный банк считает, что возобновление ипотечного кредитования может начаться только после отмены моратория на взыскание залогового имущества.

Об этом сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб на банковской конференции CIS bankers T10 Forum, передают Українські Новини.

"Можно констатировать, что ипотечного кредитования у нас нет. Наибольшее количество ипотеки было в валюте в 2007 году. Ее объем сейчас меньше, около 60 млрд гривен, но вопрос валютных кредитов остался нерешенным. При тех юридических рисках, которые есть, о возобновлении ипотеки говорить не приходится", - сказал он.

В частности среди юридических рисков он назвал действующий мораторий на взыскание залогового имущества.

В сфере розничного кредитования, по словам Сологуба, активность наблюдается исключительно в сегменте потребительских и карточных кредитов.

Как сообщали Українські Новини, 3 июня 2014 года Верховной Радой был принят закон "О моратории на обращение взыскания на имущество граждан Украины, предоставленного, как обеспечение кредитов в иностранной валюте".

Данным законом предусматривалось введение запрета на принудительное обращение взыскания на недвижимое жилое имущество, если такое имущество выступает как обеспечение обязательств гражданина Украины по потребительским кредитам, выданным ему в иностранной валюте.