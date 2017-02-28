Курс доллара на межбанке резко подскочил в последний день зимы: 28 февраля он прибавил 14 копеек, и закрепился в рамках 27,17-27,22 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Экспортеры не смогли удовлетворить возросший спрос на валюту. Импортерам не хватило совсем немного - $10-15 млн.

«Рынок традиционно открылся на уровне закрытия торгов за предыдущий день. Но вслед за возросшим спросом на доллар, котировки стали расти, и уже к 11 часам достигли 27,16-27,20 грн./$. После появления большего числа валютных продавцов на некоторое время произошла корректировка к 27,13-27,17 грн./$. Однако достигнутый уровень не закрепился. Ближе к обеду межбанк вернулся к 27,17-27,21 грн./$. К этому времени спрос и предложение сбалансировались, что позволило Национальному банку не объявлять о своем выходе на торги», - рассказала UBR.ua о развитии событий заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

Объем долларовых торгов в итоге подрос, но не очень значительно: со вчерашних $208,66 млн. до $241,36 млн.

После выплат Госказначейства по НДС экспортеры с меньшей охотой продают свою валютную выручку: на межбанк уходят лишь обязательные к продаже 65% выручки, а необязательные 35% компании приберегают.

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«Основная причина - восстановление гривневой ликвидности в банковской системе», - подтвердил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

В то время как экспортеры старались сегодня поменьше продавать, импортеры, на прошлой неделе сидевшие без гривни, как раз наоборот - пытались быстрее скупиться валютой. Слушая заявления премьер-министра Гройсмана о валютных расходах металлургов (что они скупают российский уголь за доллары), они предвкушают приближающуюся девальвацию гривни.

«Наибольшее давление на позиции гривны по-прежнему оказывает неопределенность с блокадой в зоне АТО, что тормозит деятельность металлургов. И тут важно понимать, что любое альтернативное решение - будь то закупка угля в РФ, или же поиск подходящих украинскому производству аналогов на Западе, спрос на валюту будет расти, что, безусловно, окажет давление на гривну», - отметил Олег Куринной.

Завтра это давление усилиться еще сильнее. Ведь доллар начнут скупать еще под репатриацию дивидендов. И финансисты опасаются, что скупать будет нечего, поскольку не ждут сколько-нибудь значительного притока валюты на межбанк.

Потому и готовятся к дальнейшему росту курса доллара.

«На завтра мы прогнозируем подобную сегодняшней ситуацию на рынке и торги в диапазоне 27,20-27,30 грн./$», - спрогнозировал Куринной.

И это притом, что он допускает завтра появление Нацбанка с продажей доллара. Финансисты надеются, что чиновники будут продавать каждый день до конца недели, причем крупные объемы - до $50 млн.

Вслед за межбанком финансисты обещают повышать и курс обмена валют. Сегодня средний курс продажи людям валюты в банковских обменниках приподнялся в среднем на 5 копеек, и достиг 27,15-27,20 грн./$, минимальные на уровне 27,05 грн./$ держали единицы и только утром. Максимальный ценник - 27,30 грн./$

Выкуп доллара у населения происходил в рамках 26,60-27,05 грн./$.

Активно росли долларовые расценки и на черном рынке: с утренних 26,96-27,07 грн./$ до 27,03-27,18 грн./$ к вечеру.