Всего, с начала текущего года, Госказначейство возместило НДС на 16,997 млрд грн.
По мнению главного экономиста Альфа-Банка Украина Алексея Блинова, именно неравномерные расчеты являются причиной роста курса гривни на межбанковском валютном рынке.
"Уже устал говорить о важности ритмичности выплат из Госбюджета для устойчивости финансового рынка. Вчера выкинули больше 8 млрд грн возмещения НДС - получили сразу колебание на валютном рынке. Для сравнения, за предыдущие 57 дней этого года возместили тоже чуть больше 8 млрд грн НДС", - написал он на своей странице в Фейсбук.
Как сообщалось, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился на 11 коп. - до 27,045 грн/$1 и во вторник еще на 14 коп. – до 27,185 грн/$1.
Котировки гривни к окончанию торгов во вторник составили 27,16-27,21 грн/$1.