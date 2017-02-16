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Курс доллара на межбанке будет падать еще один день
23:57 15.02.2017 |
15 февраля безналичный курс доллара просел 7 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,03-27,08 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Торговля на межбанке началась в рамках 27,05-27,15 грн./$, но по мере выхода продавцов курс начал падать с самого утра. По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, уже к 11 часам котировки просели до 26,97-27,02 грн./$. И даже преодолели психологическую отметку.
"Когда на рынок вышли все продавцы валюты, стал очевиден солидный профицит доллара, в результате гривна продолжила укрепляться к 26,96-26,99 грн./$. В этот момент Нацбанк решил воспользоваться ситуацией и пополнить валютные резервы, выкупив сегодня на аукционе все предложенные ему доллары. После обеда рынок наблюдал курсовую коррекцию к 27,05-27,15 грн./$, однако покупатели валюты оказались не готовы настолько подняться в цене. Финишировал межбанк котировками 27,03-27,08 грн./$", - уточнил Станислав Верхградский.
Совокупно Нацбанк приобрел $33,2 млн., став главным покупателем дня. Причем, не самым дорогим покупателем - курс отсечения был установлен на уровне 27,0 грн./$. У чиновников не оказалось достойных конкурентов из-за гривневого дефицита на рынке.
"В преддверии уплаты налогов на локальном межбанковском рынке заметно вырос спрос на ресурс в национальной валюте, что свидетельствует о дефиците безналичной гривны, в том числе и для покупок валюты. Поэтому ожидаем, что слабый спрос со стороны импортеров может продержаться до начала следующей недели", - считает Верхградский.
Главным же продавцом валюты остается сельское хозяйство.
"Наиболее активными продавцами валюты на сегодняшний день остаются агропроизводители, которые продолжают заводить валютную выручку по истечению сроков в 120 дней и к тому же начинают подготовку к посевной кампании", - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты рассчитывают, что такая же расстановка сил сохранится и завтра. Доллар продолжат продавать не только аграрии, но и те, кто еще не успел расплатиться с государством по налогам за четвертый квартал 2016 г.
"На 16 февраля также прогнозируем активную фазу торгов. Компании продолжат продавать доллар, запасаясь гривной для погашения налога на прибыль. Диапазон торгов на завтра 26,95-27,10 грн./$", - спрогнозировал Куринной.
Похожие ожидания и у Станислава Верхградского, который ждет старта межбанка в рамках 27,0-27,10 грн./$.
"На наш взгляд, в четверг еще можно ожидать повышенное предложение валюты на межбанке. В последний день уплаты налогов - в пятницу - обильных продаж уже, скорее всего, не увидим", - сказал он.
На наличном рынке доллар может дешеветь пока на него не хлынут средства крупных вкладчиков Платинум Банка: 15 февраля Фонд гарантирования вкладов начал выплаты им компенсаций до 200 тыс. грн. в одни руки. Сегодня валюта дешевела в кассах до 27,0-27,35 грн./$. Некоторые банки предлагали доллар и по 27,25 грн./$.
"Снижение продолжается медленно, но уверенно, по 5-10 копеек в день в виду повышенного предложения и слабой деловой активности", - отметил Станислав Верхградский.
В тоже время финансисты не исключают, и более существенного проседания наличных цен - ниже межбанка. Хотя и ненадолго.
"Межбанковский рынок на данный момент более мобильный и колебания существеннее, нежели на наличном рынке валют. Поэтому возможна кратковременная ситуация, когда наличный курс уйдет ниже межбанка. В виду достаточного объема наличной гривны банки готовы к такой ситуации для покупки наличной валюты в кассах и продаже на межбанке", - резюмировал Верхградский.
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