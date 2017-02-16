Национальный банк купил 33,2 млн долларов на аукционе в среду при предложении 33,2 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,98 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 27,00 UAH/USD.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 19,3%.
Результаты валютных аукционов НБУ
|Дата
|15.02.17
|08.02.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 33.20
| 35.40
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
|
| максимальный
| 27.0000
| 26.9500
| минимальный
| 26.9800
| 26.9199
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|
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| средневзвешенный
| 26.9898
| 26.9361
| максимальный
| 27.0000
| 26.9400
| минимальный
| 26.9800
| 29.9199
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 33.20
| 26.50
| Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, %
| 19.3
| 51.3
Данные: НБУ
В феврале НБУ продал инвалюты на 42,7 млн долларов и купил 59,7 млн
Как сообщали Українські Новини, в январе чистая продажа НБУ инвалюты на межбанке составила 78 млн долларов.