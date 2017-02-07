Доля проблемных или недействующих кредитов сегодня составляет около 50% общего кредитного портфеля украинских банком, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Мы определили в процессе диагностического обследования, что доля таких кредитов (проблемных или недействующих - ИФ) составляет около 50%", - сказал он.

При этом В.Ваврищук отметил, что в ранее публикуемой НБУ официальной статистике этот показатель был значительно меньше.

В.Ваврищук сообщил, что Нацбанк на протяжении первого квартала 2017 года перейдет на новый формат представления данных о недействующих кредитах, в частности будет исходить из критериев просрочки кредитов (90 дней и более), изменит определение "недействующих кредитов", гармонизировав его с общепринятой мировой практикой. До конца квартала НБУ впервые опубликует данные о недействующих кредитах в новом формате, представив доли кредитов по дням просрочки.

"Те кредиты, которые имеют неплатежи в 90 дней и более, или кредиты, по которым пока нет прострочки, но которые вряд ли будут возвращены, будут отнесены к категории недействующих кредитов", - пояснил он.

По словам директора департамента, доля кредитов с просрочкой более 90 дней в корпоративном кредитном портфеле к концу 2016 года составила 27%, а в первой половине 2017 года, как ожидается, вырастет до 46%. В эту группу будут отнесены кредиты ПриватБанка, которые не обслуживаются.

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней в кредитном портфеле физических лиц составляет около 56%.

В.Ваврищук также добавил, что Нацбанк ожидает на протяжении 2017 года постепенного снижения доли недействующих кредитов, в связи с восстанавливаем экономики, прибыли субъектов хозяйствования и доходов населения.

Согласно проведенному НБУ опросу банков, более 70% коммерческих банков ожидают в 2017 году роста корпоративного кредитного портфеля. Около половины банков ожидают прироста кредитов физлицам. Большинство банков имеют нейтрально позитивные ожидания относительно изменения качества кредитных портфелей.

