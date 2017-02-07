Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

"Заявленная доля недействующих кредитов (кредиты, которые попадают в 4 и 5 категорию качества) составила 30,5% на конец года, что значительно ниже показателей, определенных в процессе диагностического обследования", - говорится в нем.

Переход банков на новые правила классификации кредитов в связи со введением Положения об оценке кредитного риска и определение реального качества кредитного портфеля Приватбанка приблизили заявленную долю недействующих кредитов к результатам стресс-тестирования.

Новое определение недействующих кредитов базируется преимущественно на наличии просрочки на 90 дней и больше.

Как сообщали Українські Новини, за 2015 год доля проблемных кредитов в совокупном объеме предоставленных банками займов выросла с 13,5% до 22,1%.