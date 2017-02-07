Национальный банк определит окончательную сумму докапитализации государственных банков после реструктуризации части долгов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В январе 2017 года Национальный банк провел анализ состояния активов Укрэксимбанка и Ощадбанка.

Нацбанком было обнаружено ухудшение качества ряда кредитов в течение 2016 года.

"Дисциплина обслуживания кредитов многими крупными заемщиками существенно ухудшилась, а отдельные компании остановили обслуживание кредитов. Это привело к росту потребности в дополнительной капитализации банков в 2017 году", - комментируют в Нацбанке.

Как сообщается, окончательная сумму докапитализации будет определена с учетом возможных положительных эффектов реструктуризации части долгов, проведенных на базе закона "О финансовой реструктуризации".

НБУ заявляет, что на данный момент государственные банки соблюдают требования НБУ к размеру регулятивного капитала.

Как сообщали Українські Новини, 1 февраля Кабинет Министров принял решение докапитализировать Государственный Ощадный банк на сумму в размере 3,5 млрд гривен, Государственный экспортно-импортный банк - на 3 млрд гривен.

Таким образом, предполагается, что капитал Ощадбанка увеличится с 35,1 млрд гривен до 38,6 млрд гривен, Укрэксимбанка - с 31 до 34 млрд гривен.