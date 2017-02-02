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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин решил докапитализировать Ощадбанк на 3,5 млрд гривен, Укрэксимбанк - на 3 млрд гривен
14:24 01.02.2017 |
Кабинет Министров принял решение докапитализировать Государственный Ощадный банк на сумму в размере 3,5 млрд гривен, Государственный экспортно-импортный банк - на 3 млрд гривен.
Соответствующее решение принято правительством в среду, передают Українські Новини.
"В 2015 году Национальный банк провел диагностику Ощадбанка и Укрэксимбанка и определил размер докапитализации. В 2017 году докапитализация определена для Ощадбанка на 3,5 млрд гривен, для Укрэксимбанка - на 3 млрд гривен", - заявил министр финансов Александр Данилюк в ходе представления проекта постановления.
По словам министра, во вторник, 31 января, состоялось заседание экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, на котором были одобрены параметры увеличения капитала госбанков.
Таким образом, предполагается, что капитал Ощадбанка увеличится с 35,1 млрд гривен до 38,6 млрд гривен, Укрэксимбанка - с 31 до 34 млрд гривен.
В ходе заседания Кабмина, министр внутренних дел Арсен Аваков задал вопрос относительно того, почему определены именно такие цифры.
"Иван Иванович Иванов провел расчет и сказал, что нужно 6,5 млрд гривен на госбанки. Мне бы хотелось понять, почему такая сумма, что это за расчет, это же бюджетные деньги", - прокомментировал Аваков.
В ответ на это и министр финансов Данилюк и первый вице-премьер министр Степан Кубив ответили, что размеры докапитализации госбанков аргументированы и реалистичные.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил предоставить Авакову материалы этих расчетов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Кабмин увеличил капитал Укрэксимбанка на 9,32 млрд гривен, Ощадбанка - на 4,96 млрд гривен.
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"В 2015 году Национальный банк провел диагностику Ощадбанка и Укрэксимбанка и определил размер докапитализации. В 2017 году докапитализация определена для Ощадбанка на 3,5 млрд гривен, для Укрэксимбанка - на 3 млрд гривен", - заявил министр финансов Александр Данилюк в ходе представления проекта постановления.
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