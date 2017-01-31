30 января торги на межбанке завершились удешевлением доллара на 5 копеек, и фиксацией его курса в рамках 27,10-27,14 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Предложение заметно превышало спрос, и главным покупателем валюты сегодня стал Национальный банк, который провел валютный аукцион. Выкупил $33,6 млн. из предложенных ему $33,90 млн.

"Курс отсечения был установлен на уровне 27,13 грн за доллар", - уточнил начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко. Интервенцию по технологии наилучшего курса НБУ не проводил.

Впрочем, и аукциона регулятора хватило, чтобы выровнять торги.

"Они открывались в понедельник на уровне 27,15-27,20 грн./$. По мере активизации банков и роста предложения котировки вышли на 27,09-27,14 грн./$. После возникновения дисбаланса между спросом и предложением, Нацбанк объявил о проведении валютного аукциона по покупке доллара общим объемом до $50 млн", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

В итоге казначеи не смогли выделить ни одного сколько-нибудь крупного покупателя доллара, кроме НБУ. Называли лишь валютных продавцов: Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, ПУМБ, Приватбанк, УкрСиббанк.

Объем долларовых торгов 30 января вырос с пятничных $209,10 млн. до $253,34 млн., и превысил показатель минувшего понедельника - $221,18 млн.

Как и на прошлой неделе, экспортеры продолжали активно продавать валюту в рамках подготовки к уплате налогов и выплате зарплат сотрудникам.

"Пока обострение ситуации на Донбассе не повлияло на курсоформирование. Нынешняя ситуация, как мы видим, зависит от сезонных факторов", - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты рассчитывают, что доллар продолжат продавать и завтра.

"В последний день месяца валюту, скорее всего, продолжат продавать для бюджетных платежей. Так что открытие межбанка произойдет где-то в рамках 27,05-27,15 грн./$, после чего котировки могут двигаться к 27,05-27,10 грн./$. Может быть Нацбанк снова будет выкупать валюту. Меньше ее может стать уже в среду - в первый день февраля: как в начале каждого месяца - сезонный фактор. Спрос же на доллар несколько подрастет, поскольку его станут активнее покупать под репатриацию дивидендов", - спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Олег Куринной не сомневается в завтрашнем появлении Нацбанка на безналичных торгах.

"31 января прогнозируем повторения сегодняшней ситуации на безналичном рынке. Курсовые колебания скорее всего пройдут в тех же пределах, а на рынок вновь выйдет НБУ с покупкой. Торги пройдут в диапазоне 27,05-27,15 грн./$", - сказал он UBR.ua.

Но также, как и коллега, предсказал курсовой откат на межбанке в первых числах нового месяца.

"Мы не исключаем, что с начала февраля валюта вернет свои позиции и вновь закрепится на уровне 27,15-27,25 грн./$", - заметил Куринной.

Вслед за межбанком будет двигаться и наличный рынок.

"Сегодня он просел до 27,65-27,75 грн./$", - уточнил Руслан Кравченко. Это средние расценки на рынке.

Хотя несколько крупных банков (Ощадбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, ВТБ Банк) продолжали держать максимальные ценники на продаже валюты - 27,90-28,0 грн./$. А выкупали доллар при этом в рамках 27,20-27,50 грн./$.

Настоящий обвал произошел на рынке валютных объявлений физлиц. За день курс доллара здесь скатился с 27,70-27,83 грн./$ до 27,57-27,67 грн./$.

"Скорее всего, наличный курс будет расти после начала выплат компенсаций вкладчикам Платинум Банка - ожидается, что их запустят уже в феврале. Нацбанк сообщал об объеме выплат под 5 млрд. грн. Так что спрос на доллар со стороны населения может быть достаточно существенным", - резюмировал Юрий Гриненко.