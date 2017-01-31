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Экспортеры продолжают активно продавать валюту на межбанке в рамках подготовки к уплате налогов и выплате зарплат
22:39 30.01.2017 |
30 января торги на межбанке завершились удешевлением доллара на 5 копеек, и фиксацией его курса в рамках 27,10-27,14 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Предложение заметно превышало спрос, и главным покупателем валюты сегодня стал Национальный банк, который провел валютный аукцион. Выкупил $33,6 млн. из предложенных ему $33,90 млн.
"Курс отсечения был установлен на уровне 27,13 грн за доллар", - уточнил начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко. Интервенцию по технологии наилучшего курса НБУ не проводил.
Впрочем, и аукциона регулятора хватило, чтобы выровнять торги.
"Они открывались в понедельник на уровне 27,15-27,20 грн./$. По мере активизации банков и роста предложения котировки вышли на 27,09-27,14 грн./$. После возникновения дисбаланса между спросом и предложением, Нацбанк объявил о проведении валютного аукциона по покупке доллара общим объемом до $50 млн", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
В итоге казначеи не смогли выделить ни одного сколько-нибудь крупного покупателя доллара, кроме НБУ. Называли лишь валютных продавцов: Райффайзен Банк Аваль, Проминвестбанк, ПУМБ, Приватбанк, УкрСиббанк.
Объем долларовых торгов 30 января вырос с пятничных $209,10 млн. до $253,34 млн., и превысил показатель минувшего понедельника - $221,18 млн.
Как и на прошлой неделе, экспортеры продолжали активно продавать валюту в рамках подготовки к уплате налогов и выплате зарплат сотрудникам.
"Пока обострение ситуации на Донбассе не повлияло на курсоформирование. Нынешняя ситуация, как мы видим, зависит от сезонных факторов", - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты рассчитывают, что доллар продолжат продавать и завтра.
"В последний день месяца валюту, скорее всего, продолжат продавать для бюджетных платежей. Так что открытие межбанка произойдет где-то в рамках 27,05-27,15 грн./$, после чего котировки могут двигаться к 27,05-27,10 грн./$. Может быть Нацбанк снова будет выкупать валюту. Меньше ее может стать уже в среду - в первый день февраля: как в начале каждого месяца - сезонный фактор. Спрос же на доллар несколько подрастет, поскольку его станут активнее покупать под репатриацию дивидендов", - спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Олег Куринной не сомневается в завтрашнем появлении Нацбанка на безналичных торгах.
"31 января прогнозируем повторения сегодняшней ситуации на безналичном рынке. Курсовые колебания скорее всего пройдут в тех же пределах, а на рынок вновь выйдет НБУ с покупкой. Торги пройдут в диапазоне 27,05-27,15 грн./$", - сказал он UBR.ua.
Но также, как и коллега, предсказал курсовой откат на межбанке в первых числах нового месяца.
"Мы не исключаем, что с начала февраля валюта вернет свои позиции и вновь закрепится на уровне 27,15-27,25 грн./$", - заметил Куринной.
Вслед за межбанком будет двигаться и наличный рынок.
"Сегодня он просел до 27,65-27,75 грн./$", - уточнил Руслан Кравченко. Это средние расценки на рынке.
Хотя несколько крупных банков (Ощадбанк, УкрСиббанк, ПУМБ, ВТБ Банк) продолжали держать максимальные ценники на продаже валюты - 27,90-28,0 грн./$. А выкупали доллар при этом в рамках 27,20-27,50 грн./$.
Настоящий обвал произошел на рынке валютных объявлений физлиц. За день курс доллара здесь скатился с 27,70-27,83 грн./$ до 27,57-27,67 грн./$.
"Скорее всего, наличный курс будет расти после начала выплат компенсаций вкладчикам Платинум Банка - ожидается, что их запустят уже в феврале. Нацбанк сообщал об объеме выплат под 5 млрд. грн. Так что спрос на доллар со стороны населения может быть достаточно существенным", - резюмировал Юрий Гриненко.
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