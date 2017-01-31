Национальный банк купил 33,6 млн долларов на аукционе в понедельник при предложении 33,9 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 27,11 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 27,13 UAH/USD.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 5,1%.
Результаты валютных аукционов НБУ 30 января
|Дата
|30.01.17
|24.01.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 33.90
| 25.20
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
|
| максимальный
| 27.1400
| 27.3200
| минимальный
| 27.1100
| 27.2350
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|
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| средневзвешенный
| 27.1244
| 27.2458
| максимальный
| 27.1300
| 27.2500
| минимальный
| 27.1100
| 27.2350
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 33.60
| 21.60
| Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, %
| 5.1
| 8.8
Данные: НБУ
В январе НБУ купил на аукционах 79 млн долларов, продал - 232,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.