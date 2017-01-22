Форекс - Курс евро к доллару в четверг снижается на фоне решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам первого в 2017 году заседания по монетарной политике еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.14 EET курс евро к доллару опускался до 1,0599 доллара с 1,0629 на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 115,36 иены за доллар со 114,63 иены на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 101,57 пункта.

ЕЦБ по итогам заседания сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Решения совпали с прогнозами аналитиков.

Регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 80 миллиардов евро ежемесячно до марта текущего года. Кроме того, центробанк подтвердил планы по объему выкупа с апреля по декабрь 2017 года на уровне 60 миллиардов евро в месяц. Регулятор не исключил, что при необходимости программа снова может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен.

"Евро упал по отношению к доллару после того, как глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил решение центробанка сохранять "мягкую" денежно-кредитную политику", - пишет газета The Wall Street Journal.