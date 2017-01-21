Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам январского заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE). Ее объем составляет 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно, с апреля он сократится до 60 млрд евро в месяц.

Решения банка совпали с прогнозами большинства аналитиков, которые не ожидали каких-либо сюрпризов по итогам заседания в четверг, поскольку всего шесть недель назад ЕЦБ продлил срок действия программы количественного смягчения до декабря 2017 года.

При этом участники рынков будут внимательно следить за выступлением главы банка Марио Драги, в поисках намека на следующие ходы ЕЦБ. В том числе всех интересуют предполагаемые сроки начала сворачивания или сокращения объемов QE, отмечает Dow Jones.

"Мы считаем, что Драги постарается быть настолько скучным, насколько это возможно, на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, - говорится в обзоре Bank of America Merrill Lynch. - Чем скучнее, тем лучше. Нам нужны гарантии, что QE будет работать до декабря вне зависимости от инфляции в первом квартале или политического давления".

В заявлении по итогам заседания в четверг ЕЦБ заявил, что будет придерживаться темпов и сроков покупки активов, объявленных в декабре. Однако отмечается, что совет управляющих готов "увеличить программу с точки зрения размера и/или длительности", если перспективы "станут менее благоприятным или если финансовые условия станут несовместимыми с дальнейшим движением вперед к устойчивой корректировке инфляции".

Европейский ЦБ таргетирует годовую инфляцию на уровне 2%.

Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Таким образом, инфляция резко усилилась по сравнению с 0,6% в ноябре и оказалась максимальной с сентября 2013 года.

Председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа Гало в начале недели сказал, что эта новость не оказывает давление на ЕЦБ и что опасения по поводу ускорения инфляции преувеличены, сообщает MarketWatch.

По словам Эвальда Новотны, возглавляющего австрийский ЦБ, повышение цен, в основном, обусловлено подорожанием нефти.

Традиционная пресс-конференция М.Драги по итогам прошедшего заседания начнется в 16:30 МСК.

Курс евро продолжил рост после обнародования итогов встречи руководства ЕЦБ. Сейчас он находится в районе $1,0674 против $1,0666 час назад и $1,0630 на закрытие рынка в среду.