В среду, 18 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 12,3 млн долларов по сравнению с 17 января до 115,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 18,2 млн долларов по сравнению с 17 января до 130,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 3,9%, или на 255,7 млн долларов до 6,358 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 10 коп. в среду укрепился на 8 коп. до 27,54 UAH/USD.

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