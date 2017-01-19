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Экспортеры по-прежнему продают на межбанке в основном только обязательную часть валютной выручки
20:16 18.01.2017 |
Торговля долларом 18 января завершилась крошечным снижением валютного курса - на 3 копейки, и фиксацией межбанка в рамках 27,56-27,62 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
"На рынке установилась курсовая стабильность. С самого утра котировки доллара проседали до 27,52 грн./$, но к обеду, дождавшись наиболее выгодных для себя курсов вышли импортеры, что сбалансировало спрос и предложение и подтянуло котировки вверх. Так мы и вышли на 27,56-27,62 грн./$", - уточнил он.
Активизацию экспортеров и увеличение валютных продаж прогнозировали еще в начале недели. Все понимали, что 18 января на межбанке будет продаваться не только тот доллар, что поступил на счета наших предприятий 17 числа, но и тот что с опозданием пришел за 16-е. Поступление доллара в страну притормозилось из американского праздника в понедельник - Дня Мартина Лютера Кинга в США.
Банкиры хором уверяют, что это позволило сегодня уравновесить спрос и предложение на межбанке. Правда, до скупки валюты центробанком дело не дошло.
"Рынок сам справился с предложенной валютой, излишков для Нацбанка не было. Даже наоборот, когда котировки ближе к обеду развернулись вверх, НБУ появился на рынке с продажей через "запрос наилучшего курса". К сожаленью, информацию о результатах сегодняшнего участия регулятор пока не опубликовал", - сказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
В тоже время банкиры пока боятся делать излишне оптимистические прогнозы. Говорят, что экспортеры все еще ограничиваются валютной продажей в рамках обязательных требований Нацбанка - 65% выручки.
"На наш взгляд, еще рано говорить о том, что сегодняшняя ситуация на межбанке - укрепившийся тренд. Некоторые экспортеры все еще придерживают необязательные для продажи 35% валютной выручки, учитывая, все еще оставшиеся объемы гривны от возмещенного в конце прошлого года НДС", - отметил Олег Куринной.
На этом же сделал акцент Станислав Верхградский, когда комментировал небольшой рост объемов долларовых торгов на межбанке: 18 января он подрос с $201,66 млн. до $204,32 млн.
"На фоне последних дней, когда в торгах принимал участие НБУ, сегодня объем торгов ощутимо подрос и без аукционных продаж Нацбанка (вчера регулятор продал $32,4 млн.). Экспортеры по-прежнему продают в основном только обязательную часть валютной выручки, поскольку пока не испытывают острой потребности в гривневой ликвидности", - отметил он.
На 19 января финансисты дают достаточно спокойные курсовые прогнозы для межбанка. Например, Станислав Верхградский ждет его старта в рамках 27,50-27,60 грн./$. А Олег Куринной допускает раскачку курса по ходу торговли в рамках 27,55-27,70 грн./$.
В тоже время казначеи говорят о все еще непростой ситуации на рынке.
"Спрос на валюту еще достаточно высокий, в то время как активность основных украинских экспортеров - аграриев и металлургов - в этот период не столь высока", - подчеркнул Куринной.
Не исключено, что чиновникам снова придется распродавать валютный запас страны.
"Завтра вновь на первый план может выйти Нацбанк, от действий которого будет зависеть динамика курса", - подчеркнул Станислав Верхградский.
Заметно упал долларовый спрос на наличном рынке. А вслед за ним скатились и курсы в обменниках. Например, максимальная цена продажи людям доллара в банках просела на 10 копеек - до 28,70-28,80 грн./$. А средняя вообще на 20-ть - до 28,30-28,40 грн./$. Минимальный банковский ценник сегодняшнего дня составил 27,90 грн./$ (его поставил Вернум Банк).
Одновременно банкиры конечно же опустили курсы, по которым выкупали доллар у населения - на 40 копеек, до 27,30-27,90 грн./$.
Активно на протяжении дня валютные цены двигались на черном рынке. Утром доллар там подешевел со вчерашних 28,0-28,14 грн./$ до 27,80-27,97 грн./$, и только к вечеру произошла коррекция до 28,0-28,21 грн./$.
Пеняя не неопределенность на межбанке, финансисты допускают активную курсовую раскачку на наличном рынке и завтра.
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