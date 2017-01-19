Вчера в США отмечали День Мартина Лютера Кинга, и из-за неработающих банков янки на счета украинских экспортеров не поступал доллар. По итогам торгов на межбанке 17 января безналичный курс доллара подрос лишь на 5 копеек, и закрепился к вечеру в рамках 27,60-27,65 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Снова спасать рынок приходилось Нацбанку, который снова продавал доллар из золотовалютных резервов: банкам продано $32,4 млн. из запрошенных $44,60 млн., с курсом отсечения 27,6 грн./$ (вчера НБУ провел аукцион на $38,7 млн.).

Без него рынок бы не справился со спросом, который превышал валютное предложение с самого утра. По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, перекос в сторону спроса подтверждался высокими котировками межбанка.

"Открытие безналичных торгов сегодня состоялось на уровнях 27,75-27,85 грн./$. Подпитываемый ожиданиями послепраздничного дефицита валюты на межбанке рост курса был прерван объявлением валютного аукциона Нацбанком по продаже долларов, вслед за которым котировки снизились к 27,60-27,70 грн./$. Он продавал сегодня доллары по цене, приближенной к котировкам покупателей валюты, поэтому во время аукциона основной спрос был удовлетворен. После участия НБУ торги на межбанке характеризовались низкой активностью и прошли в диапазоне 27,60-27,65 грн./$. Прибегать к другим формам интервенции, к примеру, к RFQ (продажам по "наилучшему курсу") у регулятора не было необходимости", - отметил Станислав Верхградский.

Объемы торгов остаются небольшими (не приближаются к привычным $300-400 млн.): 17 января они подросли лишь с $201,66 млн. до $204,32 млн.

Именно это и позволяет Нацбанку удерживать безналичный курс гривни. При большем спросе ему будет сложнее сдерживать подорожание доллара.

Финансисты рассчитывают, что чиновники и дальше продолжат распродавать золотовалютный резерв страны (в начале января был на уровне $15,4 млрд.) для удержания курса. Доллара в них сегодня меньше чем других активов (ценных бумаг, золота, других валют), но этого должно хватить, считают они.

"Думаю, валютные интервенции НБУ будут продолжаться до стабилизации ситуации на валютном рынке. На сегодняшний день золотовалютные резервы это позволяют - с начала 2016 года, по данным Нацбанка, чистые валютные резервы выросли более чем в три раза - до $4,25 млрд", - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

От нацбанковцев ждут как классических аукционов, так и продаж по схеме "наилучший курс".

"Насколько можно сделать вывод на основе немногочисленных интервенций по запросу наилучшего курса, то можем отметить, что RFQ действительно оказывает благоприятное влияние на стоимость гривны. При этом также минимизируется спекулятивная составляющая, поскольку валюта продается в режиме онлайн и по наивысшему курсу", - отметил Станислав Верхградский.

Небольшую паузу в продажах доллара Нацбанк сможет взять разве что завтра. 18 января на межбанке должна продаваться не только валюта за 17 число, но и за 16-е: она пришла с опозданием из-за американского праздника.

"Завтра ожидаем увеличение валютного предложения на межбанке, однако в связи с этим не ждем значительного укрепления позиций гривны. На наш взгляд, отложенный спрос самостоятельно сможет оприходовать возможные излишки валюты на безналичном рынке. В таком случае торги просто могут пройти без участия НБУ и без резких курсовых колебаний", - сказал Верхградский.

В тоже время он и Олег Куринной дали на завтра достаточно аккуратный курсовой прогноз - 27,60-27,70 грн./$.

Финансисты допускают, что появление Нацбанка на торгах может потребоваться уже в четверг. А потому пока не говорят об уверенной стабилизации межбанковского курса. На нее рассчитывают не раньше февраля, когда агросектор начнет активнее заводить в Украину валютную выручку. Некоторые даже рассчитывают, что тогда у НБУ будет шанс откупить свои валютные продажи.

"Нынешние волнения на валютном рынке - ситуативны и с активизацией бизнес-сезона, в том числе и у металлургов, когда курс доллара скорректируется, часть резервов НБУ сможет восполнить проведением аукционов по покупке валюты. Кроме того, поможет укрепить международные резервы и ожидаемый в феврале четвертый транш МВФ", - заверил Олег Куринной.

В то время как на межбанке доллар немного подорожал, на наличном рынке цены на него резко обвалились. На черном рынке они за день рухнули с 28,28-28,58 грн./$ до 28,0-28,14 грн./$.

Банкиры же опустили максимальный курс продажи валюты на 20 копеек - до 28,80-29,0 грн./$. И с ним работали лишь единицы. В тоже время средний курс продажи валюты населению установился 17 января в рамках 28,40-28,60 грн./$.

Выкупать доллар у населения продолжали в широком диапазоне - 27,70-28,20 грн./$.

Ожидается, что в этих пределах произойдет фиксация рынка. В дальнейший обвал курса наличного доллара финансисты пока не верят.