Финансовые новости
- |
- 19.01.17
- |
- 09:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал $32,4 млн на аукционе во вторник при спросе $44,6 млн
12:52 17.01.2017 |
Национальный банк продал 32,4 млн долларов на аукционе во вторник, 17 января, при спросе 44,6 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс продажи инвалюты составил 27,60 UAH/USD, максимальный - 27,6250 UAH/USD.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 33,3%.
Результаты валютных аукционов по продаже валюты, проведенных Национальным банком Украины
|Дата
|17.01.17
|16.01.17
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
|44.60
|52.70
|Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|максимальный
|27.6250
|27.7505
|минимальный
|27.3500
|27.3500
|Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|средневзвешенный
|27.6064
|27.7180
|максимальный
|27.6250
|27.7505
|минимальный
|27.6000
|27.7000
|Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
|32.40
|38.70
|Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, %
|33.3
|35.7
Данные: НБУ
В январе НБУ купил на аукционах 23,8 млн долларов, продал - 232,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.
Статьи по теме:
|Двойная валютная распродажа, устроенная Нацбанком, позволила удержать курс доллара на межбанке
|16.01.2017
|
Вслед за аукционом Нацбанк провел интервенцию в форме запроса наилучшего курса (RFQ), во время которой получили возможность скупиться импортеры, чьи заявки остались без внимания во время аукциона.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обама призвал Трампа не связывать санкции против РФ с переговорами о ядерном оружии
|"Самопоміч" набивается в вожди зрадофилов
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
|Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота снижается на "ястребиных" комментариях Йеллен
|Доллар незначительно снижается в преддверии инаугурации Трампа
|Биржи АТР в торгуются разнонаправленно на корпоративных новостях
|Биржи США не продемонстрировали единой динамики на статданных и новостях компаний
|Рынок акций Украины в среду вновь завершил торги ростом
|Экспортеры по-прежнему продают на межбанке в основном только обязательную часть валютной выручки
Это интересно
|Microsoft запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем
|BMW добавила "четвертой серии" светодиоды и цифровую приборку
|Airbus испытает летающее такси к концу года
|Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем"
Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула - в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат.
|Глава Bentley рассказал об автомобилях будущего
|ESET: вымогатели переключатся на интернет вещей
|Audi рассказала о системе автопилотирования с искусственным интеллектом
Передовые технологии отрабатываются на кроссовере Audi Q7 Deep Learning Concept. В основе программного обеспечения - глубокие нейронные сети, которые специалисты Audi и NVIDIA целенаправленно обучали автономному вождению и распознаванию динамических сигналов.