Двойная валютная распродажа, устроенная Нацбанком, позволила 16 января удержать безналичный курс доллара от нового скачка вверх. Чиновники выбросили на межбанк $38,7 млн. из запрошенных у них $52,7 млн. в ходе аукциона, а после добавили еще и укрепили гривну на 10 копеек - до 27,50-27,60 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

"Вслед за аукционом Нацбанк провел интервенцию в форме запроса наилучшего курса (RFQ), во время которой получили возможность скупиться импортеры, чьи заявки остались без внимания во время аукциона. В результате такого комплекса действий НБУ, курс в итоге снизился к 27,55-27,65 грн./$. После обеда рынка как такового не было, остатками валюты торговали в диапазоне 27,50-27,60 грн./$", - уточнил он.

Если бы не НБУ, безналичный курс в понедельник преодолел бы психологический уровень 28 грн./$, к которому приблизился вплотную.

"Торги открылись на уровне 27,65-27,75 грн./$, однако достаточно скоро из-за возрастающего спроса на инвалюту котировки выросли до 27,80-27,99 грн./$. В виду нехватки доллара в достаточном объеме, Национальный банк объявил о проведении аукциона по продаже валюты общим объемом до $50 млн около 11:00. Валютный курс просел сначала в ожидании выхода НБУ, а затем и после аукциона", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Курс отсечения в ходе аукциона центробанка составил 27,70 грн./$.

Раскачать валютный рынок смогли на совсем небольших объемах: общий объем торгов долларом 16 января сократился с пятничных $301,22 млн. до $201,66 млн. Из-за неработающих американских банков (в США отмечают День Мартина Лютера Кинга), украинские импортеры не имели возможности отправлять сегодня долларовые платежи. И покупали американскую валюту на условиях tom (с поставкой завтра) либо проводили сделки через евро.

Впрочем, даже этот, не самый большой спрос, экспортеры не смогли обеспечить долларом. Похоже, они решили располовинить свою выручку так, чтобы побольше продавать завтра - 17 января.

Из-за праздничных дней в американских банках, на счета наших экспортеров сегодня не заходил доллар. То есть завтра на безналичных торгах не будет продаваться "свежая" валюта - только та, что припасена заранее. И продавать ее точно будут дороже. Так что резоны экспортеров вполне понятны.

"Мы прогнозируем диапазон торгов на 17 января на уровне 27,60-27,80 грн./$. Думаю, во вторник, чтобы поддержать рынок, на межбанк с интервенцией вновь выйдет НБУ", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

С ним согласился и Станислав Верхградский: "Завтра ожидается обострение ситуации на межбанке, поэтому импортеры решили частично закрыть свой спрос сегодня на условиях расчетов tom. Во вторник ожидаем ощутимое сокращение рыночного предложения валюты. В то же время предполагаем, что этот дисбаланс в большей степени будет устранен продажами от НБУ как в форме валютного аукциона, так и RFQ".

Он прогнозирует во вторник старт межбанка в рамках 27,60-27,70 грн./$.

"Скорее всего, старт межбанка 17 января произойдет в рамках 27,55-27,70 грн./$. И все будут ждать появления НБУ уже к 10:30. Если он удовлетворит спрос на рынке, то котировки останутся в текущих значениях. Вырастут выше лишь, если значительная часть спроса окажется неудовлетворенной", - сказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Кстати, после прихода в Украину выручки с опозданием, финансисты не прогнозируют доллару значительного курсового отката. Вероятно, если валюты будет заходить больше, чем нужно нашим импортерам, его просто скупит Нацбанк, который успел потратиться в последнее время.

"Выше 27,50 грн./$ мы ожидаем доллар по крайней мере до конца месяца, но при этом и существенных скачков пока не предвидится", - спрогнозировал Олег Куринной.

В то время как на межбанке ощущался валютный дефицит и рост курса, на наличном рынке происходил небольшой курсовой откат.

"Наличный доллар после ослабления на выходных утром понедельника торговался на уровне 28,45-28,60 грн./$. Но рост межбанковского рынка не дал возможности пойти дальше вниз, и к обеду котировки отметились на уровне 28,60-28,70 грн./$. Предложение на рынке все же преобладало над спросом, и к вечеру котировки опустились до 28,50-28,60 грн./tiny_mce_markerquot;, - отметил Станислав Верхградский.

Финансисты ждут, что наличный рынок продолжит и дальше коррелировать с межбанком.