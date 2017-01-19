Финансовые новости
- |
- 19.01.17
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Фунт дорожает к доллару самыми быстрыми темпами с 2008 г на заявлениях Мэй
18:55 17.01.2017 |
Форекс - Курс британского фунта стерлингов к доллару во вторник растет самыми быстрыми темпами с октября 2008 года - на 3% - на фоне заявлений британского премьера Терезы Мэй по поводу выхода страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.29 EET, курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2368 доллара с 1,2018 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов понедельника фунт достигал 1,2397 доллара, увеличившись на 2,88%. Это, по данным агентства MarketWatch, является самым высоким темпом роста валютной пары с октября 2008 года.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,0700 доллара за евро с 1,0602 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 1,07%, до 100,48 пункта. Курс доллара к иене снижался до 113,04 иены за доллар со 114,19 иены на прошлых торгах.
Британский премьер Тереза Мэй во вторник представила свой план на предстоящие переговоры с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально "жесткого" Brexit. Так, страна покинет общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС, но при этом Мэй рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза. Она также предупредила Евросоюз, что не только Великобритания недовольна пренебрежением ЕС к особенностям и нуждам отдельных своих членов.
Говоря о своих приоритетах на предстоящие переговоры Мэй заверила, что рассчитывает сохранить единое миграционное пространство с Ирландией, многих жителей которой связывают с соседней страной семейные связи. Еще один важный приоритет для Мэй - как можно скорее добиться гарантий прав британцев, живущих и работающих в ЕС, и европейцев, живущих и работающих в Британии.
Негативное влияние на американскую валюту между тем оказывает заявление избранного президента США Дональда Трампа о слишком крепком курсе долларе. Политик считает, что отчасти это связано с тем, что Китай удерживает курс юаня на низком уровне.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обама призвал Трампа не связывать санкции против РФ с переговорами о ядерном оружии
|"Самопоміч" набивается в вожди зрадофилов
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
|Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота снижается на "ястребиных" комментариях Йеллен
|Доллар незначительно снижается в преддверии инаугурации Трампа
|Биржи АТР в торгуются разнонаправленно на корпоративных новостях
|Биржи США не продемонстрировали единой динамики на статданных и новостях компаний
|Рынок акций Украины в среду вновь завершил торги ростом
|Экспортеры по-прежнему продают на межбанке в основном только обязательную часть валютной выручки
Это интересно
|Microsoft запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем
|BMW добавила "четвертой серии" светодиоды и цифровую приборку
|Airbus испытает летающее такси к концу года
|Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем"
Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула - в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат.
|Глава Bentley рассказал об автомобилях будущего
|ESET: вымогатели переключатся на интернет вещей
|Audi рассказала о системе автопилотирования с искусственным интеллектом
Передовые технологии отрабатываются на кроссовере Audi Q7 Deep Learning Concept. В основе программного обеспечения - глубокие нейронные сети, которые специалисты Audi и NVIDIA целенаправленно обучали автономному вождению и распознаванию динамических сигналов.