Форекс - Курс британского фунта стерлингов к доллару во вторник растет самыми быстрыми темпами с октября 2008 года - на 3% - на фоне заявлений британского премьера Терезы Мэй по поводу выхода страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.29 EET, курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2368 доллара с 1,2018 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов понедельника фунт достигал 1,2397 доллара, увеличившись на 2,88%. Это, по данным агентства MarketWatch, является самым высоким темпом роста валютной пары с октября 2008 года.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,0700 доллара за евро с 1,0602 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 1,07%, до 100,48 пункта. Курс доллара к иене снижался до 113,04 иены за доллар со 114,19 иены на прошлых торгах.

Британский премьер Тереза Мэй во вторник представила свой план на предстоящие переговоры с Евросоюзом, подтвердив, что пойдет по пути максимально "жесткого" Brexit. Так, страна покинет общий европейский рынок и Таможенный союз ЕС, но при этом Мэй рассчитывает на заключение новых взаимовыгодных соглашений со странами Евросоюза. Она также предупредила Евросоюз, что не только Великобритания недовольна пренебрежением ЕС к особенностям и нуждам отдельных своих членов.

Говоря о своих приоритетах на предстоящие переговоры Мэй заверила, что рассчитывает сохранить единое миграционное пространство с Ирландией, многих жителей которой связывают с соседней страной семейные связи. Еще один важный приоритет для Мэй - как можно скорее добиться гарантий прав британцев, живущих и работающих в ЕС, и европейцев, живущих и работающих в Британии.

Негативное влияние на американскую валюту между тем оказывает заявление избранного президента США Дональда Трампа о слишком крепком курсе долларе. Политик считает, что отчасти это связано с тем, что Китай удерживает курс юаня на низком уровне.