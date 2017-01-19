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Тереза Мэй: договор о "брексите" должен утвердить парламент
16:07 17.01.2017 |
Премьер-министр Британии Тереза Мэй подтвердила, что договор с ЕС об условиях выхода страны из Евросоюза должны будут одобрить члены парламента, сообщает Би-Би-си.
"Я могу подтвердить сегодня, что правительство вынесет окончательное соглашение, которое будет согласовано между Великобританией и ЕС, на голосование в обеих палатах парламента, прежде чем оно вступит в силу", - сказала Мэй.
По словам британского премьера, в переговорах о "брексите" необходимо будет идти на компромиссы, а парламент должен помочь выбрать правильное решение.
Британский премьер выступает с речью в Лондоне. Ранее во вторник были распространены основные тезисы ее выступления.
В частности, тезис о том, что Британия не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после "брексита". По выражению Мэй, страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС.
Мэй считает необходимым заключить "новое и равноправное партнерство" с Евросоюзом, в котором Британия останется союзником и близким другом ЕС. "Мы хотим покупать ваши товары, продавать вам наши, торговать с вами так свободно, как это только возможно", - говорится в заявлении Мэй.
Кроме того, Мэй решила призвать сторонников и противников "брексита" к объединению.
В начале ноября 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, запускающей процедуру выхода из Евросоюза, без одобрения парламента.
До этого правительство настаивало, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом. Парламентарии и активисты не согласились с Мэй и инициировали судебное разбирательство.
В последние дни британский фунт достиг самых низких с октября значений на ожиданиях выступления Мэй.
Несколько британских газет в воскресенье сообщили, что Мэй объявит о приоритете контроля над миграцией над сохранением единого рынка. Офис британского премьера назвал эти сообщения спекуляциями.
Большинство британцев проголосовали за выход из ЕС в июне 2016 года. Мэй заявляла, что намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС не позднее марта.
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