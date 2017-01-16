13 числа он поднялся сразу на 37 копеек, и зафиксировался в рамках 27,60-27,70 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

На протяжении дня межбанковский валютный рынок выходил на психологический максимум - 28 грн./$. Так что Нацбанку пришлось появиться на торгах, чтобы его откатить.

"Открывался рынок в рамках 27,26-27,36 грн./$, но в скором времени котировки достигли 27,50-28,0 грн./$. Из-за повышенного спроса на валюту и ограниченного ее предложения, Нацбанк еще до 11 часов объявил о проведении аукциона по продаже доллара общим объемом до $100 млн. В ожидании его результатов, банки снизили свои котировки до 27,65-27,80 грн./$. После оглашения результатов аукциона к обеду рынок держался в рамках 27,65-27,75 грн./$", - детализировал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Аукцион не удовлетворил всех желающих: Нацбанк продал $55,5 млн. из запрошенных $82 млн. с курсом отсечения 27,6 грн./$.

Правда, этим чиновники сегодня не ограничились. После проведения валютного аукциона для всех банков, они провели еще одну распродажу валют уже для узкого круга банков - 20 структур: список привилегированной двадцатки НБУ определил и обнародовал в начале 2017 г. Но на этот раз доллар продавался по технологии "наилучший курс" (RFQ).

По сути этот тот же аукцион: каждый из 20 банков может предложить Нацбанку курс, по которому он готов купить у него доллар, а регулятор выберет несколько лучших, с его точки зрения, предложений, и напрямую продаст валюту. Так и выяснится, кто выиграет конкурс на "наилучший курс". Нацбанк не продает мелкие суммы. Сумма лота не может быть меньше $1 млн.

"Новый механизм сегодня опробовался впервые. И, думаю, что в нем участвовали те, кто не смог купить доллар на первом аукционе регулятора. Тогда они пожадничали и запросили у него доллар по не очень высокому курсу (ниже курса отсечения 27,6 грн./$), после чего им дали второй шанс обзавестись валютой", - рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Кстати, участники "наилучшего курса" в итоге переплатили регулятору. Как к вечеру сообщил Нацбанк, средний курс сделок в этом конкурсе составил 26,69 грн./$, в то время как средний курс первого валютного аукциона сегодня составлял 27,65 грн./$. Со второго раза центробанк продал $10 млн., то есть всего за день - $65,5 млн.

Старые-новые факторы

Активность чиновников подтвердились итоговым отчетом по торгам: 13 января общий объем долларовых торгов на межбанке вырос со вчерашних $223,50 млн. до $301,22 млн. Наибольшую часть продаж обеспечил НБУ, остальное - металлургические предприятия. Почти не продавали валюту агропредприятия. Они продолжают придерживать доллар, поскольку у них хватает гривни: в конце декабря Минфин провел крупную выплату по НДС - 12,5 млрд. грн.

"В нынешнем скачке курса не стоит недооценивать спекулятивную составляющую. Экспортеры, запаслись гривной и не торопятся продавать валютную выручку, ожидая еще более выгодных позиций для себя", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"На межбанковском рынке на курс гривны негативное влияние оказывает ограниченное валютное предложение, связанное с сезонным снижением деловой активности и с достаточными для текущих нужд запасами гривневой ликвидности на счетах предприятий", - согласился с коллегой Станислав Верхградский.

Ситуация не улучшится и на следующей неделе.

"Сейчас идет активная покупка валюты под выплаты дивидендов. Предложение валюты по-прежнему остается слабым, и причин его увеличения пока мы не видим. Поэтому рынок настроен к движению вверх. На наш взгляд, без проведения существенных интервенций на межбанке, удержать курс (без введения административных ограничений) будет достаточно сложно", - заверил Верхградский.

Он ждет в понедельник старт банка в рамках 27,50-27,70 грн./$.

"На первом плане по-прежнему остаются действия НБУ. Также выходной понедельник в США может усугубить ситуацию на межбанке во вторник", - заметил Верхградский.

16 января в Штатах будут отмечать День Мартена Лютера Кинга, потому не будут работать американские банки, и не зайдет валютная выручка, которую наши экспортеры должны продавать на межбанке во вторник (в понедельник продается пятничная выручка).

Тем не менее, после того, как НБУ задействовал сегодня новый вид продажи доллара, банкиры уверовали в его желание держать курс гривни.

"Скорее всего, регулятор будет выходить на торги и на будущей неделе. Если рынку будут требоваться большие суммы, то мы, скорее всего, увидим привычные валютные аукционы, а если поменьше - то могут задействовать механизм "наилучшего курса". Он позволяет действовать точечно", - считает Юрий Гриненко.

По его оценке, в понедельник межбанковские торги начнутся в рамках 27,55-27,70 грн./$, а дальнейшее движение котировок будет зависеть от политики экспортеров и действий Нацбанка.

Олег Куринной спрогнозировал на следующую неделю курсовые колебания в рамках 27,50-27,80 грн./$.

"Мы прогнозируем что подобные курсовые "качели" могут сохраняться и на следующей неделе. В ближайшие дни массовой активизации валютных поступлений мы не ожидаем. Поэтому поддерживать рынок на следующей неделе скорее всего придется регулятору валютными интервенциями", - сказал он UBR.ua.

Что с наличкой

Новый курсовой рекорд 13 января был зафиксирован на наличном рынке. В обменниках появились курсы продажи доллара на уровне 29,20 грн./$. Причем, выставляли их не небанковские финучреждения, как обычно, а банки.

Финансовые компании ставили более щадящие цены на продаже валюты - 28,90-29,0 грн./$. Хотя люди и жаловались на то, что небанковские обменники часто отказывали в фактической продаже доллара, и работали лишь на его скупку. Они предлагали желающим сдать валюту более привлекательные курсы, чем банки - 28,50-28,70 грн./$ (банки выкупали в рамках 27,25-28,50 грн./$).

В тоже время максимальные курсы банки держали лишь днем - пока межбанк балансировал у отметки 28 грн./$. К вечеру многие пересматривали долларовые наличные цены в сторону снижения. И стало появляться больше более дешевых предложений на продажу - 28,85-28,95 грн./$.

Немного откатились к вечеру пятницы и валютные цены в интернете (по частным объявлениям): с 28,71-28,93 грн./$ до 28,70-28,89 грн./$.

Банкиры заговорили о стабилизации наличных валютных цен. Они рассчитывают, что при поддержке регулятором межбанка и стабилизации безналичного курса, на следующей неделе зафиксируются и наличные котировки доллара.