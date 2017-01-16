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Топливно-энергетический комплекс
НБУ провел первую продажу инвалюты через запрос лучшего курса
17:59 13.01.2017 |
Национальный банк сегодня, 13 января, провел первую продажу иностранной валюты в рамках валютной интервенции по новой форме - запрос относительно наилучшего курса.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Национальный банк вышел на рынок с интервенцией в этой форме для сглаживания чрезмерных колебаний, обусловленных временными факторами.
Объем интервенции составил до 10 млн долларов.
Средневзвешенный курс, по которому была проведена интервенция, составил 27,687 UAH/USD.
"Валютная интервенция в форме запроса относительно наилучшего курса оказалась эффективной - в результате ее проведения гривна на торгах перестала терять позиции, и торги завершились на отметке 27,60 / 27,70 UAH/USD", - сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Сергей Пономаренко.
Учитывая результативность интервенции, Национальный банк планирует и в дальнейшем при необходимости применять этот инструмент для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.
В то же время Национальный банк будет продолжать проводить и интервенции в форме валютного аукциона.
Объем международных резервов на начало января составил 15,5 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, с начала 2017 чистая продажа инвалюты на аукционах НБУ составила 70,1 млн долларов.
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