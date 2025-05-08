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АНАЛІТИКА

PayPal vs Apple: iPhone отримає новий спосіб оплати

 

Доки Apple ловить ґав, PayPal відкриває гаманець - і робить ставку на Закон про цифрові ринки (DMA), який у ЄС нарешті дав можливість іншим компаніям використовувати NFC-модуль iPhone. Першим протестують новинку в Німеччині, та, якщо все піде за планом, PayPal планує прокотити свій "контактний" експеримент по всій Європі.

Згідно з офіційною заявою PayPal, користувачі iPhone зможуть оплачувати покупки прямо за допомогою застосунку PayPal у будь-якій точці, де приймають безконтактні MasterCard. Секрет простий: тепер можна призначити PayPal "платіжним за замовчуванням" - і використовувати його з екрана блокування або просто при піднесенні телефона до термінала. Без танців з Wallet, без Apple Pay.

Можливість з'явилася завдяки DMA - законодавству ЄС, яке зобов'язало Apple відкрити доступ до NFC для сторонніх додатків. Таким чином, Європа стає першою ареною, де iPhone почне приймати нові форми оплати - поза звичною екосистемою Apple.

Сервіс почне роботу найближчими тижнями в Німеччині. Остаточних термінів виходу в інші країни ЄС і ЄЕЗ поки що не озвучено, але PayPal уже заявив, що планує масштабувати технологію по всьому регіону. І це дійсно може струсити ринок мобільних платежів у Європі - особливо в тих країнах, де Apple Pay не особливо популярний.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: PayPal, Apple
 

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