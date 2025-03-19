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Apple розширює функцію Tap to Pay ще на 9 європейських країн
14:22 19.03.2025 |
Apple оголосила про розширення функції Tap to Pay на дев'ять нових європейських країн, серед яких Болгарія, Фінляндія, Угорщина, Ліхтенштейн, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія та Швейцарія.
Ця функція дозволяє підприємствам приймати безконтактні платежі без необхідності використання додаткового обладнання чи платіжних терміналів. Для цього достатньо мати iPhone XS або новішу модель з останньою версією iOS.
Tap to Pay підтримує платежі з дебетових і кредитних карток, таких як Visa, Mastercard, Discover і American Express, а також через Apple Pay, Google Wallet та інші цифрові гаманці. Усі транзакції шифруються та обробляються за допомогою Secure Element iPhone, що забезпечує конфіденційність даних клієнтів. Apple не має доступу до інформації про покупки чи покупців.
Це нововведення значно спрощує процес прийому платежів для підприємців у зазначених країнах, дозволяючи їм використовувати лише iPhone для обробки транзакцій.
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