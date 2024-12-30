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АНАЛІТИКА

Нацбанк у 2025 році проведе виїзний моніторинг чотирьох об'єктів оверсайту

 

Національний банк України у 2025 році запланував проведення виїзного моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Нацбанк.

Зазначається, що перевірятимуть дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

До переліку об'єктів оверсайту, щодо яких проводитимуть виїзний моніторинг, увійшли: ТОВ "ТАС Лінк" (перший квартал), АТ "Універсал Банк" (другий квартал), АТ "ПУМБ" (третій квартал) та ТОВ "ФК "АП.МІ Фінанс" (четвертий квартал).

Як повідомлялося, Національний банк здійснює оверсайт платіжної інфраструктури, щоб забезпечити її безперервне, надійне та ефективне функціонування. Зокрема, оверсайт включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності.
 

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