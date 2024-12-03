Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд гарантування вкладів подав позов проти Держаудитслужби
14:39 03.12.2024 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) подав позов до суду проти Державної аудиторської служби України (ДАСУ), звинувативши її у порушенні процедур перевірки.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
ФГВФО заявляє, що коментарі ДАСУ, щодо втрат вкладників від низької ціни реалізації активів неплатоспроможних банків, є вибірковими та необґрунтованими. За словами Фонду, такі висловлювання ігнорують ключові аспекти, що "спотворюють реальну картину".
Фонд наголошує, що результати продажу активів залежать від низки об'єктивних факторів:
* Якість активу. Наприклад, якщо активи є якісними, розрахунки з кредиторами можуть досягати 100%.
* Ринкові умови. Деякі активи продаються за 100% або більше від їхньої балансової вартості (наприклад, нерухомість "Промінвестбанку", яка була продана з конверсією у 166%), інші ж - значно дешевше.
Зазначається, що усі активи виставляються на прозорі аукціони через платформу Prozorro.Продажі за стартовою ціною, що відповідає їхній балансовій або оціночній вартості.
Проте кінцева ціна залежить від реальної ринкової вартості, яку готові заплатити інвестори.
ФГВФО відкидає звинувачення у втраті вартості активів під час продажу, наголошуючи, що зниження вартості відбувається ще до визнання банку неплатоспроможним.
Будь-які припущення про навмисне заниження ціни продажу активів називаються безпідставними та упередженими, стверджує Фонд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
|Допомога адміністрації Байдена Україні дасть більше можливостей Трампу зробити задумане - Келлог
|Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО – заява МЗС
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Фонд гарантування вкладів подав позов проти Держаудитслужби
|Вкладники збанкрутілих банків недоотримали десятки мільярдів з продажу активів – Держаудитслужба
|Долар США помірно дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни та юаня
|Європейський центробанк оприлюднив другий звіт щодо цифрового євро
|Українці все більше надають перевагу безготівковим розрахункам - НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6745 грн/$1
Бізнес
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G