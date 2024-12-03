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Фонд гарантування вкладів подав позов проти Держаудитслужби

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) подав позов до суду проти Державної аудиторської служби України (ДАСУ), звинувативши її у порушенні процедур перевірки.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

ФГВФО заявляє, що коментарі ДАСУ, щодо втрат вкладників від низької ціни реалізації активів неплатоспроможних банків, є вибірковими та необґрунтованими. За словами Фонду, такі висловлювання ігнорують ключові аспекти, що "спотворюють реальну картину".

Фонд наголошує, що результати продажу активів залежать від низки об'єктивних факторів:

* Якість активу. Наприклад, якщо активи є якісними, розрахунки з кредиторами можуть досягати 100%.
* Ринкові умови. Деякі активи продаються за 100% або більше від їхньої балансової вартості (наприклад, нерухомість "Промінвестбанку", яка була продана з конверсією у 166%), інші ж - значно дешевше.

Зазначається, що усі активи виставляються на прозорі аукціони через платформу Prozorro.Продажі за стартовою ціною, що відповідає їхній балансовій або оціночній вартості.

Проте кінцева ціна залежить від реальної ринкової вартості, яку готові заплатити інвестори.

ФГВФО відкидає звинувачення у втраті вартості активів під час продажу, наголошуючи, що зниження вартості відбувається ще до визнання банку неплатоспроможним.

Будь-які припущення про навмисне заниження ціни продажу активів називаються безпідставними та упередженими, стверджує Фонд.
За матеріалами: Економічна правда
 

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