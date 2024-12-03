Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вкладники збанкрутілих банків недоотримали десятки мільярдів з продажу активів – Держаудитслужба

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продав активи збанкрутілих банків за суттєво нижчою ціною, ніж їх балансова або оціночна вартість.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

На думку служби, це призвело до втрат десятків мільярдів гривень для вкладників і кредиторів банків.

Основним завданням Фонду є повернення вкладів фізичних осіб у разі ліквідації банків. Для цього активи неплатоспроможних банків реалізуються через відкриті торги, зокрема через електронну систему "Prozorro.Продажі".

Зокрема, балансова вартість проданих активів становила 631,2 млрд грн, їх оціночна вартість - 92,3 млрд грн. Утім, фактично отримано лише 21,2 млрд грн, що складає всього 3,4% від балансової вартості та 23% від оціночної, повідомляє голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

Одна з основних проблем під час реалізації активів - знецінення їхньої вартості.

Наприклад, пул активів трьох банків було продано всього за 124,6 млн грн, тоді як оціночна вартість лише одного з них становила 228 млн грн.

Такі продажі активів банків не змогли повністю повернути кошти юридичним особам і навіть Фонду гарантування вкладів. Унаслідок цього Фонд був змушений списати 47,5 млрд грн дебіторської заборгованості збанкрутілих банків.

"Таким чином, значна сума заборгованості банків та існуюча тенденція її списання позбавляє Фонд можливості в повному обсязі погасити взяті зобов'язання", - наголосила голова Держаудитслужби.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2613  0,01 0,02 41,9433  0,05 0,13
EUR 43,5467  0,08 0,19 44,2753  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,13 41,7200  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес