З наступного року баланс PayPal відображатиметься в Apple Wallet

Apple оголосила про розширення опцій розстрочки через Apple Pay в США та Великій Британії, де користувачі тепер можуть обирати кредити від Affirm, Monzo Flex та Klarna під час онлайн-покупок.

Ці нововведення є частиною відзначення 10-річчя Apple Pay. У майбутньому планується розширення на інші країни, зокрема Австралію, Сінгапур, Іспанію та Канаду, де також з'являться нові варіанти розстрочки від місцевих банків та фінансових партнерів, зокрема Citi, Synchrony, ANZ, DBS та інших.

Також наступного року користувачі в США отримають можливість бачити баланс PayPal безпосередньо в Apple Wallet при використанні дебетових карток PayPal.

З Apple Pay тепер можна оплачувати покупки через сторонні браузери та комп'ютери, що дозволяє скористатися технологією за допомогою iPhone чи iPad для безпечного завершення транзакцій.

Apple Pay підтримується в 78 країнах і активно використовують сотні мільйонів користувачів по всьому світу.