НБУ додав до переліку «резервних» ОВДП серпень-2026 та листопад-2027

Національний банк України (НБУ) з 11 жовтня вносить до переліку бенчмарк-ОВДП ("резервних"), якими банки можуть формувати до 60% обов'язкових резервів, облігації із погашенням 5 серпня 2026 року та 24 листопада 2027 року, номерами (ISIN) UA4000232607 та UA4000232615 відповідно.

"Таке рішення надалі сприятиме збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП, що є важливим для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі", - зазначено у пресрелізі регулятора у вівторок.

Таким чином, перелік бенчмарків розширюється з 11 до 13 випусків із погашенням від грудня 2024 року до листопада 2027 року.

Як повідомлялося, з 11 січня 2023 року банки отримали можливість покривати до 50% обсягу обов'язкових резервів за рахунок переліку бенчмарку-ОВДП, визначеного НБУ із урахуванням пропозицій Мінфіну.

У вересні цього року правління Нацбанку ухвалило рішення з 11 жовтня збільшити ліміт покриття резервів за рахунок бенчмарк-ОВЗГ із 50% до 60%.

Крім того, з того ж дня норматив обов'язкового резервування банків за гривневими вкладами фізосіб терміном від 93 календарних днів залишиться нульовим, тоді як на валютні вклади зросте з 10% до 15%.

За коштами фізосіб до запитання та коштів на поточних рахунках фізосіб, а також за вкладами терміном до 92 днів норматив буде збільшено у національній валюті з 20% до 25%, в іноземній валюті - з 30% до 35%.

Щодо коштів юросіб, то за їхніми гривневими коштами норматив підвищується з 10% до 15%, а у валюті - з 20% до 25%.

За коштами вкладів та коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів та кредитів, отриманих від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів, у національній валюті норматив обов'язкового резервування з 11 жовтня буде збільшено з 10% до 15%, а в іноземній валюті - З 20% до 25%.

Регулятор допускає розширення рішення щодо обов'язкових резервів та ліміту їх покриття ОВДП у жовтні

Обсяг обов'язкових резервів з 11 вересня до 10 жовтня становить 390,95 млрд грн порівняно з 389,17 млрд грн у попередній період.