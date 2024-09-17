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АНАЛІТИКА

JP Morgan скоротив робочий тиждень банкірів до «якихось» 80 годин

 

Молодші банкіри Волл-стріт тепер зможуть «насолоджуватися» 80-годинним робочим тижнем замість звичних 100 годин. Поштовхом до цих змін стала трагічна смерть співробітника.

За інформацією Fortune, нові правила доповнюють уже наявну в JPMorgan практику «відкладених ручок» з 18:00 п'ятниці до полудня суботи та гарантію одних повних вихідних кожні три місяці. За даними Wall Street Journal, типовий 80-годинний робочий тиждень молодого банкіра в JPMorgan може складатися із шести днів роботи приблизно з 8:30 до 22:00 з короткими перервами на їжу, або 11 годин на день упродовж семи днів поспіль.

Крім того, є суттєва заковика: певні випадки, як-от робота над активними угодами, будуть винятком із нової політики JPMorgan. Тобто під час важливих фінансових операцій банкіри все ще можуть працювати понаднормово, фактично нівелюючи ефект нових обмежень.

Bank of America, де офіційно вже діє обмеження в 80 годин на тиждень для молодших банкірів, також впроваджує зміни. Банк запускає внутрішню платформу для ретельного моніторингу індивідуального робочого навантаження. Нове програмне забезпечення вимагає від працівників у США щоденно, а не щотижня, реєструвати свої робочі години, вказуючи, над якими угодами вони працюють і хто з керівників контролює ці завдання.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: JP Morgan
 

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