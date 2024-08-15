Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З оновленням iOS 18.1 Apple дозволить стороннім розробникам використовувати NFC-чип iPhone для оплат

 

Компанія Apple оголосила, що незабаром розробники зможуть вперше використовувати NFC-транзакції у своїх власних застосунках. Наразі це є ексклюзивом Apple Pay.

Починаючи з iOS 18.1 цього року, розробники зможуть пропонувати безконтактні транзакції в застосунках, окремо від Apple Pay та Wallet, використовуючи нові API. Це відкриває нові можливості для користувачів iPhone.

API використовують Secure Enclave всередині iPhone. Це сертифікований чип, який зберігає конфіденційну інформацію безпосередньо на самому пристрої. Розробники повинні будуть запросити право на використання NFC і Secure Enclave, укласти комерційну угоду з Apple і сплатити відповідні збори. Компанія заявляє, що це гарантує, що тільки авторизовані розробники, які відповідають певним нормативним, вимогам і дотримуються стандартів безпеки, можуть отримати доступ до API.

API NFC і Secure Enclave будуть доступні розробникам в Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, Новій Зеландії, Великій Британії та США в майбутньому випуску iOS 18.1 Developer Beta. Пізніше компанія розширить перелік країн.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3262
  0,0202
 0,05
EUR
 1
 45,5497
  0,3540
 0,78

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9171  0,10 0,25 41,5114  0,11 0,27
EUR 44,9850  0,04 0,10 45,7575  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,18 0,44 41,1750  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес