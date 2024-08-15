З оновленням iOS 18.1 Apple дозволить стороннім розробникам використовувати NFC-чип iPhone для оплат

Компанія Apple оголосила, що незабаром розробники зможуть вперше використовувати NFC-транзакції у своїх власних застосунках. Наразі це є ексклюзивом Apple Pay.

Починаючи з iOS 18.1 цього року, розробники зможуть пропонувати безконтактні транзакції в застосунках, окремо від Apple Pay та Wallet, використовуючи нові API. Це відкриває нові можливості для користувачів iPhone.

API використовують Secure Enclave всередині iPhone. Це сертифікований чип, який зберігає конфіденційну інформацію безпосередньо на самому пристрої. Розробники повинні будуть запросити право на використання NFC і Secure Enclave, укласти комерційну угоду з Apple і сплатити відповідні збори. Компанія заявляє, що це гарантує, що тільки авторизовані розробники, які відповідають певним нормативним, вимогам і дотримуються стандартів безпеки, можуть отримати доступ до API.

API NFC і Secure Enclave будуть доступні розробникам в Австралії, Бразилії, Канаді, Японії, Новій Зеландії, Великій Британії та США в майбутньому випуску iOS 18.1 Developer Beta. Пізніше компанія розширить перелік країн.