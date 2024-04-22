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АНАЛІТИКА

Європейська комісія може затвердити доступ до NFC для iPhone

 

Комісія Європейського Союзу оголосила про схвалення змін у політиці Apple щодо використання чіпу NFC на iPhone.

Рішення, яке буде офіційно оголошено в найближчі тижні через Reuters, спрямоване на збільшення різноманітності та конкуренції на ринку безконтактних платежів.

Нові правила дозволять стороннім додаткам стати програмами для безконтактних платежів за замовчуванням, що з'являться при подвійному натисканні бічної кнопки або піднесенні телефону до платіжного термінала. Проте ці зміни стосуються лише програм, доступних у межах ЄС.

До цього моменту Apple строго обмежувала доступ до чіпу NFC на iPhone, посилаючись на проблеми безпеки та конфіденційності. Це дозволило Apple Pay встановити своєчасно домінуючу позицію у безконтактних платежах для користувачів iPhone.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple, ЄС
 

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