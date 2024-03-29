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єОселя. До програми державної іпотеки приєднався восьмий банк
12:44 29.03.2024 |
Банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського уклав генеральну угоду з компанією "Укрфінжитло" про приєднання до програми іпотечного кредитування єОселя. Про це повідомили їхні пресслужби.
Кредит Дніпро - уже восьмий банк, в якому можна взяти іпотеку на пільгових умовах, після Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку, Глобус Банку, Скай Банку, Укрексімбанку та Сенс Банку.
Отримати пільговий кредит можуть як представники окремих професій - військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики, вчителі, медики та науковці - за ставкою 3%, так й інші громадяни, які не мають власного житла, - під 7%.
Банк пропонує кредити на умовах мінімального початкового внеску 20%. Максимальний строк кредиту - 20 років, максимальна сума - 2 млн грн. Подати заявку можна виключно через застосунок Дія, обравши єОселю в переліку послуг.
Довідка
Банк "Кредит Дніпро" входить до двадцятки найбільших в Україні за розміром активів. Станом на 1 березня 2024 року його активи становили 21 107 млн грн, регулятивний капітал - 1 601 млн грн, кредитний портфель банку - 4 935 млн грн.
Програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Станом на кінець березня 8 549 родин придбали власне житло за програмою на понад 13,1 млрд гривень. Більшість з них - це військовослужбовці та правоохоронців (5165). Найбільше кредитів видано у Київській області (2294) та Києві (1523). Програму єОселя реалізують Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та Укрфінжитлом.
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