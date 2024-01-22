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АНАЛІТИКА

ЄС таки «‎дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам

 

Згідно з повідомленням європейського антимонопольного регулятора, Apple в рамках поступок, призначених для розгляду антимонопольного розслідування Європейської комісії, таки надасть стороннім постачальникам у Європейській економічній зоні доступ до технології ближнього радіозв'язку (NFC), яка використовується для платежів tap-and-go (доторкнись і йди).

Конфлікт тривалістю у довгі чотири роки стартував 16 червня 2020 року, коли Європейська комісія відкрила два антимонопольні розслідування щодо Apple через правила App Store та Apple Pay. Розслідування щодо App Store стало відповіддю на скаргу Spotify через несправедливий розмір комісії та обмеження конкурентних сервісів. У квітні 2021 року Єврокомісія визнала Apple винною за двома пунктами - використання власної платіжної системи в App Store з комісією 30% і правило, яке забороняє розробникам повідомляти користувачів про альтернативні способи оплати. У жовтні 2021 року стало відомо, що Єврокомісія готується пред'явити Apple звинувачення у порушенні антимонопольного законодавства через правила Apple Pay, і зробила це менш як півтора року тому.

«Комісія не погоджується з рішенням Apple заборонити розробникам застосунків для мобільних гаманців доступ до необхідного обладнання та програмного забезпечення на своїх пристроях на користь її власного рішення, Apple Pay», - заявив регулятор на той час.

У грудні сайт Reuters повідомив, що Apple таки може відкрити конкурентам своє апаратне забезпечення з технологією tap-and-go, аби уникнути антимонопольних штрафів.

«Під час перемовин з Європейською комісією ми запропонували зобов'язання надати стороннім розробникам у Європейській економічній зоні опцію, яка дозволить їхнім користувачам здійснювати безконтактні платежі NFC зі своїх додатків для iOS, окремо від Apple Pay й Apple Wallet», - йдеться в заяві Apple для Wall Street Journal.

У пресрелізі Комісії зазначено, що пропозиції Apple також дозволять особам з Apple ID, зареєстрованим у Європейській економічній зоні, здійснювати NFC-платежі за допомогою сторонніх програм і за межами блоку.

Запропоновані зобов'язання будуть діяти протягом 10 років, а у випадку порушення Apple загрожує штраф у 10% від глобального річного обороту.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple, ЄС
 

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