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У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
10:57 30.11.2023 |
Один з найбільших світових фінансових холдингів JPMorgan Chase заявив, що інструменти штучного інтелекту починають приносити дохід.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами головної спеціалістки банку з даних та аналітики Терези Хайтсенретер, ШІ на додаток до ефективності та потенційного уникнення витрат починає приносити прибуток, і це справді надихає.
Зазначається, що останніми місяцями найбільші банки світу все більше експериментують зі ШІ, спонукуючись до обіцянки, що це допоможе їм підвищити продуктивність персоналу та скоротити витрати.
JPMorgan має тисячі відкритих вакансій, пов'язаних зі ШІ, і головний виконавчий директор Джеймі Даймон сказав, що ця технологія зрештою дозволить роботодавцям скоротити робочий тиждень лише до 3,5 днів.
Крім того, банк бачить "величезний потенціал" у використанні генеративного ШІ для безпечного обслуговування клієнтів.
JPMorgan використовує штучний інтелект, щоб посилити роботу, яку виконують люди, а не розглядати його як спосіб замінити їх, сказала Хейтсенретер. За її словами, банк може продовжувати розвиватися за допомогою ШІ, не обов'язково збільшуючи кількість персоналу для підтримки такого зростання. Проте, він зосереджений на залученні талантів у всьому світі.
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