Ексголову Нацбанку Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації - НАБУ

Колишньому голові правління Укргазбанку, екскерівнику Національного банку Кирилу Шевченку оголосили нову підозру - у створенні злочинної організації та легалізації коштів.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

НАБУ і САП оновили підозру Шевченку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів.

Крім Шевченка, такі ж статті Кримінального кодексу України інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами НБУ Олексію Лютому.

За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування, і за таку допомогу упродовж 2014-2019 років їм була нарахована агентська винагорода на суму понад 206 млн грн.

При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише у АБ "Укргазбанк". Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами, підкреслили в НАБУ.

Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійного зняття коштів як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації, зазначили в НАБУ.

У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн. Одночасно була вчинена низка фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувались як для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб'єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності, повідомили в НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня 2022 року НАБУ оголосило у розшук трьох посадовців Укргазбанку, які, за версією слідства, причетні до розкрадання понад 200 млн грн.

Серед фігурантів справи - ексочільник НБУ Шевченко. 6 жовтня НАБУ повідомило йому про підозру.

В листопаді Шевченка оголосили у міжнародний розшук.

8 грудня Вищий антикорупційний суд заочно арештував Шевченка.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос у червні цього року повідомив, що Офіс генпрокурора спрямував запит на екстрадицію Шевченка.