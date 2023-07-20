Фінансові новини
- |
- 20.07.23
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Нелегальні гемблери використовують африканський еквайринг. В НБУ хочуть цьому зашкодити
14:35 20.07.2023 |
В Національному банку шукають рішення, що перешкоджатиме використанню нелегальними операторами грального бізнесу послуг африканських еквайрингових компаній. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Деякі підсанкційні оператори грального бізнесу почали використовувати африканський еквайринг на своїх нелегальних казино. Тобто, ви поповнюєте на цих сайтах рахунок казино, а у вас списуються гроші, як оплата бізнес-школи у Кенії. Не жартую, у мене саме така штука вилізла під час контрольної закупівлі. Мій Райф вже не пропускає таке, а ось інші банки транзакцію проводять. Теж саме Нігерія. Термінали змінюють дуже часто. Частіше, ніж раз на день", - повідомив він.
Желязняк повідомив, що 18 липня пройшла нарада в НБУ з розв'язання цього питання.
"Сьогодні провели нараду з НБУ. Придумали більш ефективний підхід. Тому скоро і цю дірку для нелегального бізнесу закриємо".
Стаття на тему:
23.03.23 НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради підтримав закон про англійську мову, але вилучив норми про кіно і телебачення
ТОП-НОВИНИ
|Канада допоможе створити інфраструктуру для західних винищувачів в Україні
|Росія вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів
|NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
|Путін перерахував умови повернення Росії до «зернової угоди»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нелегальні гемблери використовують африканський еквайринг. В НБУ хочуть цьому зашкодити
|В НБУ розповіли про наступні кроки пом 'якшення валютних обмежень
|Наразі жодних підстав для зміни фіксованого курсу гривні немає, – Нацбанк
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.07.23
|Азіатські акції стримані, ринок чекає на звіт про прибутки TSMC
|Євро виріс на 0,24% до 1,1227 долара, в очікування засідання ЄЦБ
|Золото досягає 2-місячного максимуму, 2000 доларів у полі зору, оскільки інфляція остигає
Бізнес
|Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
|Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям
|ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»
|Intel інвестує $9 млн в роботів-гуманоїдів Figure, які днями здійснили свої перші кроки
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці
|Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії
|Tesla Cybertruck став на конвеєр на два роки пізніше