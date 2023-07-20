Нелегальні гемблери використовують африканський еквайринг. В НБУ хочуть цьому зашкодити

В Національному банку шукають рішення, що перешкоджатиме використанню нелегальними операторами грального бізнесу послуг африканських еквайрингових компаній. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Деякі підсанкційні оператори грального бізнесу почали використовувати африканський еквайринг на своїх нелегальних казино. Тобто, ви поповнюєте на цих сайтах рахунок казино, а у вас списуються гроші, як оплата бізнес-школи у Кенії. Не жартую, у мене саме така штука вилізла під час контрольної закупівлі. Мій Райф вже не пропускає таке, а ось інші банки транзакцію проводять. Теж саме Нігерія. Термінали змінюють дуже часто. Частіше, ніж раз на день", - повідомив він.

Желязняк повідомив, що 18 липня пройшла нарада в НБУ з розв'язання цього питання.

"Сьогодні провели нараду з НБУ. Придумали більш ефективний підхід. Тому скоро і цю дірку для нелегального бізнесу закриємо".

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