Фінансові новини
- |
- 23.03.23
- |
- 20:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку спонсорів війни
20:15 23.03.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК у Телеграмі.
«Ймовірно деякі відомі банки сподіваються, що якщо залишаться працювати в московії, то держава-терорист буде брати у них величезні кредити для виплат репарацій Україні. НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в росії та офіційне визнання так званих «ДНР» та «ЛНР» через своє представництво в рф», - йдеться у повідомленні.
Також зазначають, що банк скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету рф €559 млн. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.
У НАЗК додають, що Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку.
Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську «народні республіки» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну «спеціальною військовою операцією».
Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму, резюмують у НАЗК.
Як повідомлялося, 16 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло російську компанію Gavary Group в список санкційних цілей через роботу на воєнно-промисловий комплекс агресора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Орбана забрали вето: як вдалося зняти угорську блокаду зустрічей Україна-НАТО
|НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку
|НБУ з 1 квітня зніме заборону на виведення нерезидентами коштів від сплати відсотків за ОВДП
|Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку спонсорів війни
|Долар падає після засідання ФРС; Стерлінг росте перед Банком Англії
|Європейські акції знижуються; Citigroup знизив рейтинг європейського банківського сектора
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.03.23
|Білий дім заявив про відсутність переваг з боку криптовалют для економіки та користувачів
|Нацбанк скасував реєстрацію платіжної системи власниці «Айбокс-Банку»
|Азіатські фондові індекси різноспрямовані, оскільки ринки перетравлюють коментарі ФРС та прогноз ставок
Бізнес
|Біодрук виходить на новий рівень — гнучкий 3D-принтер відновлює пошкоджені тканини всередині людського тіла
|Російські спецслужби розповсюджують заражене ПЗ через торренти – Держспецзв'язку
|Qualcomm представила Snapdragon 7+ Gen 2: новий процесор для середньобюджетних смартфонів
|США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok
|Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів
|SpaceX представила тариф Starlink Roam із глобальним роумінгом за $200
|Dell анонсувала свій перший Windows-ноутбук на ARM-процесорі Snapdragon