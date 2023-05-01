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АНАЛІТИКА

Банк First Republic ліквідують: його купує JPMorgan

 

Регулятори США запроваджують тимчасову адміністрацію у First Republic Bank - його викупить найбільший банк країни JPMorgan.

Про це повідомляє Bloomberg.

JPMorgan "візьме на себе всі депозити, включно з усіма незастраховаими депозитами, і практично всіма активами" First Republic, йдеться в заяві Департаменту фінансового захисту та інновацій Каліфорнії. Ліквідатором банку призначено Федеральну корпорацію страхування депозитів (FDIC).

Гарантувати вклади будуть в межах 250 тис дол - регулятори не надали First Republic такого ж винятку з системного ризику, який застосували у випадку SVB.

Ця угода робить JPMorgan, найбільший банк країни, ще більшим, чого американські урядовці намагалися уникнути в минулому.

Через регуляторні обмеження в США, розмір JPMorgan та його існуюча частка в депозитній базі США не дозволять йому за звичайних обставин розширювати свою депозитну базу далі. А провідні законодавці-демократи та адміністрація Байдена виступають проти консолідації у фінансовій індустрії та інших секторах.

Як і інші фінустанови, First Republic Bank опинився у скрутному становищі, коли Федеральний резерв США підвищив відсоткові ставки для боротьби з інфляцією. Це негативно вплинуло на вартість облігацій і кредитів, які банк купував за низькими ставками.

Одинадцять американських банків спробували втримати First Republic на плаву, пообіцявши 16 березня надати 30 мільярдів доларів нових депозитів, причому JPMorgan, Bank of America Corp., Citigroup Inc. і Wells Fargo & Co. виділили по 5 млрд дол кожен.

Тим часом вкладники масово почали виводити свій капітал з банку. В результаті утворилася діра в капіталі, а у квітні банк опублікував звіт за перший квартал і повідомив про свою спробу продати активи та розробити план порятунку.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, JP Morgan
 

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