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АНАЛІТИКА

Американський Goldman Sachs реструктуризує російські активи і йде з РФ

 

Один із найбільших банків США Goldman Sachs Group Inc. реструктуризував свої активи в РФ і пішов з російського ринку всупереч забороні диктатора Путіна і попри збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому видання наголошує, що Goldman Sachs фактично почав виходити з російського ринку у повному обсязі, незважаючи на заборону закордонним банкам продавати свої "дочки" в Росії без дозволу спеціальної комісії. Проте заборона не поширюється на продаж активів, тож, фактично банк заборону не порушив.

За словами інсайдерських джерел агентства, активи Goldman Sachs купують топменеджери російської "дочки" американського банку.

"Угода могла бути грошовою, але з великим дисконтом. Після початку військової операції в Україні Goldman Sachs готовий був вийти з російських активів, незважаючи на збитки", - стверджує анонімне джерело агентства.

Reuters нагадує, що Goldman Sachs у березні минулого року заявив, що згортає свій бізнес у Росії, у листопаді - що скоротив свої кредитні ризики в Росії на 9%, тобто до 205 млн доларів у третьому кварталі.

Влітку 2022 року диктатор Путін заборонив іноземним банкам продавати частки у своїх дочірніх компаніях без спеціального дозволу. А 26 жовтня влада опублікувала список банків, які потрапили під цю заборону. У ньому є й "дочка" Goldman Sachs - Голдман Сакс Банк.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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