Фінансові новини
- |
- 30.01.23
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американський Goldman Sachs реструктуризує російські активи і йде з РФ
17:00 30.01.2023 |
Один із найбільших банків США Goldman Sachs Group Inc. реструктуризував свої активи в РФ і пішов з російського ринку всупереч забороні диктатора Путіна і попри збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
При цьому видання наголошує, що Goldman Sachs фактично почав виходити з російського ринку у повному обсязі, незважаючи на заборону закордонним банкам продавати свої "дочки" в Росії без дозволу спеціальної комісії. Проте заборона не поширюється на продаж активів, тож, фактично банк заборону не порушив.
За словами інсайдерських джерел агентства, активи Goldman Sachs купують топменеджери російської "дочки" американського банку.
"Угода могла бути грошовою, але з великим дисконтом. Після початку військової операції в Україні Goldman Sachs готовий був вийти з російських активів, незважаючи на збитки", - стверджує анонімне джерело агентства.
Reuters нагадує, що Goldman Sachs у березні минулого року заявив, що згортає свій бізнес у Росії, у листопаді - що скоротив свої кредитні ризики в Росії на 9%, тобто до 205 млн доларів у третьому кварталі.
Влітку 2022 року диктатор Путін заборонив іноземним банкам продавати частки у своїх дочірніх компаніях без спеціального дозволу. А 26 жовтня влада опублікувала список банків, які потрапили під цю заборону. У ньому є й "дочка" Goldman Sachs - Голдман Сакс Банк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела
|Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато
|Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 - Моравецький
|«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Американський Goldman Sachs реструктуризує російські активи і йде з РФ
|Hang Seng впав на 2,7% слідом за акціями Alibaba, материковий Китай та Японія в плюсі
|Після тижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати
|Долар вагається напередодні завантаженого засіданнями центробанків тижня, євро зріс після індексу споживчих цін Іспанії
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.01.23
|Фонд гарантування подав позов до колишнього власника «Дельта-Банку» Лагуна та експосадовців банку на 23 мільярди
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela