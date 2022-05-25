СМИ узнали о присоединении BNP Paribas к cети Onyx от JPMorgan

Французский финансовый конгломерат BNP Paribas стал участником разработанной JPMorgan сети Onyx для сделок РЕПО с облигациями. Об этом пишет Financial Times.

Решение использует токенизированные версии гособлигаций США и стейблкоины JPM Coin. Инвесторы задействуют активы на несколько часов без фактического влияния на состояние их балансов.

Соглашение РЕПО позволяет взять краткосрочный заем под залог ценных бумаг. Юридически это оформляется как покупка и продажа.

Продолжительность кредита и время расчетов регулируются смарт-контрактом. Он гарантирует, что наличные деньги находятся на счете заемщика, а заблокированный под кредит залог освобождается в конце сделки.

Согласно FT, банк рассчитывает привлечь новых участников из Европы, Великобритании и Азии.

По данным Financial Times, с момента запуска решения Onyx в декабре 2020 года его участники совершили сделки на сумму более $300 млрд.

Напомним, d июне 2021 года первые операции на блокчейн-платформе совершил инвестиционный банк Goldman Sachs.

Позднее JPMorgan, DBS и Temasek анонсировали создание блокчейн-платформы для межбанковских платежей.