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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Deutsche Bank не уходит из РФ, потому что это «противоречит их ценностям»

 

В немецком Deutsche Bank заявили, что не уходят из РФ, потому что это "противоречит их ценностям".

Об этом заявил исполнительный директор Кристиан Сьюинг в записке к сотрудникам Deutsche Bank в четверг, передает Reuters.

"Нас часто спрашивают, почему мы не полностью выходим из России. Ответ состоит в том, что это противоречит нашим ценностям", - сказал Сьюинг.

"У нас есть клиенты, которые не могут уехать из России за одну ночь", - добавил он.

Агентство добавляет, что такая позиция банка вызвала резкую критику ряда инвесторов и политиков, обвиняющих Deutsche Bank в тесных связях с Россией.

Так, инвестор Билл Браудер, много лет проводивший кампании по разоблачению коррупции в РФ, сказал, что позиция Deutsche Bank "полностью противоречит международному деловому сообществу и приведет к негативной реакции, потере репутации и бизнеса на Западе".

"Я был бы удивлен, если бы они смогли сохранить эту позицию, поскольку ситуация в Украине продолжает ухудшаться", - сказал он в комментарии Reuters.

Бывший депутат Бундестага и известный борец за финансовую преступность Фабио Де Маси отметил, что Deutsche Bank имеет тесные связи с российской элитой, многие представители которой столкнулись с санкциями, и что эти отношения должны прекратиться.

В ответ на вопрос о критике своего решения остаться, Deutsche Bank повторил заявление, что будет соблюдать санкции и "внимательно следит за ситуацией".

Там добавили, что банк может адаптировать свой подход "при необходимости".
По материалам: Экономическая правда
 

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