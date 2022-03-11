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Крупнейший банк США JPMorgan выходит из России
08:41 11.03.2022 |
JPMorgan, крупнейший банк США, сворачивает свою деятельность в России и завершает уже существующие обязательства в стране.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление JPMorgan.
В заявлении говорится, что "в соответствии с директивами правительств всего мира мы активно сворачиваем российский бизнес и не будем начинать ни одного нового бизнеса в России".
Прямое влияние JPMorgan на Россию невелико. Страна не входит в 20 компаний с наибольшими рисками за пределами США.
"Текущая деятельность ограничена, в частности, к помощи клиентам в решении и закрытии уже существующих обязательств; управлении рисками, связанными с Россией; роли хранителя для наших клиентов", - говорится в заявлении JPMorgan.
FT отмечает, что любой выезд из страны не может произойти в одну ночь, ведь банки являются регулируемыми лицами в России. По словам экспертов, прекращение банковских операций в стране может занять больше года.
Тем не менее, JPMorgan стал вторым гигантом из Уолл-Стрит, который объявил о выходе с российского рынка. Банк является самым крупным в США по активам.
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