Российские «дочки» Raiffeisen, Citi, OTP заверяют клиентов в продолжении своей работы

Российские "дочки" австрийского Raiffeisen, американского Citi, венгерского OTP Банк заверяют своих российских клиентов в продолжении своей работы и намерении работать в привычном графике, говорится на сайтах банков.

"Текущие санкции напрямую не затрагивают ОТП Банк, и в настоящий момент мы не ожидаем какого-либо серьёзного влияния происходящих событий на нашу работу. У банка гибкая бизнес-модель, которая позволяет нам быстро и эффективно реагировать на изменения рынка и быть устойчивыми даже в случае реализации самых сложных макроэкономических сценариев", - процитировала пресс-служба президента банка Илью Чижевского.

По его словам, SWIFT не отвечает за сами переводы средств, существуют ее альтернативы, потому блокировка этой системы для россиян может лишь замедлить платежи за рубеж.

"Мы продолжаем обслуживать наших розничных клиентов, предоставлять услуги и сервисы в объеме, разрешенном регулятором и государственными органами. Отделения банка работают в привычном графике", - говорится в сообщении Ситибанка.

Отмечается, что карты VISA и Mastercard, выпущенные АО КБ "Ситибанк', продолжат работать на территории России.

"Райффайзен Банк опровергает сообщение информационного агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке", - сообщила пресс-служба банка.

Указывается, что на территории России карты банка платежных систем MasterCard и Visa будут работать без ограничений, за исключением оплаты заказов в зарубежных интернет-магазинах.

Кроме того, Райффайзен Банк автоматически сделал бессрочными все карты Visa и MasterCard, о чем сообщил в своем телеграмм-канале.

"Райффайзен Банк в России является системно значимым банком и действует в соответствии с нормами российского законодательства, а также нормами регулирования ЦБ РФ. Вместе с нашими клиентами мы прошли не один кризис - уверены, пройдем и этот. Мы остаемся одним из самых надежных российских банков, цель которого - обеспечить лучший сервис для всех наших клиентов... Нашим клиентам доступны ресурсы и инструменты крупнейшей европейской банковской группы. Все это делает нас надежным финансовым партнером в любой период экономического цикла", - отвечает банк на своем сайте на возможный вопрос клиента "Вы подвели меня, я больше не могу вам доверять. Когда я смогу снять валюту со счетов и перестать быть вашим клиентом?"

В свою очередь, глава комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в Facebook пообещал инициировать законопроект, который будет приравнивать осуществление бизнес-операций на территории России во время войны к коллаборационизму.

Советник главы Офиса президента Виктория Страхова в Facebook, комментируя бессрочное продление "дочкой" Raiffeisen карт Visa и Mastercard сообщила, что в ОП уже занимаются этим вопросом. "Чтобы там не было брендов Visa Mastercard и процессинга не было. Русский мир пусть будет для всей группы Райффайзен", - написала она.