Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России

Платёжные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay с сегодняшнего дня стали недоступны в России. Кроме этого, выпущенные российскими банками платёжные карты Mastercard и Visa перестали работать за рубежом и в интернет-магазинах. Блокировка наступила ровно в 00:00 по московскому времени.

Компания Apple объявила о приостановке работы в России ещё 2 марта. Тогда она заявила о прекращении поставок своей техники, а также о блокировке в стране своего платёжного сервиса. Теперь же карты, выпущенные российскими банками, нельзя добавить в Apple Pay. Теперь различные сервисы предлагают выбрать другой способ оплаты: «В этом регионе оплата Apple Pay пока недоступна».

Аналогичным образом обстоят дела с сервисами Google Pay и Samsung Pay. Связано это как раз с приостановкой работы Mastercard и Visa в Российской Федерации.

Заметим, что с сегодняшнего дня российские банки прекратили выпускать новые платёжные карты Mastercard и Visa. Однако выпущенные ранее карты продолжат работать, но только на территории России. С их помощью по-прежнему можно расплатиться в магазине или снять деньги в банкомате. В качестве альтернативы банки предлагают оформить карту отечественной платёжной системы «Мир».