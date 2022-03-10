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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать в России
10:46 10.03.2022 |
Платёжные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay с сегодняшнего дня стали недоступны в России. Кроме этого, выпущенные российскими банками платёжные карты Mastercard и Visa перестали работать за рубежом и в интернет-магазинах. Блокировка наступила ровно в 00:00 по московскому времени.
Компания Apple объявила о приостановке работы в России ещё 2 марта. Тогда она заявила о прекращении поставок своей техники, а также о блокировке в стране своего платёжного сервиса. Теперь же карты, выпущенные российскими банками, нельзя добавить в Apple Pay. Теперь различные сервисы предлагают выбрать другой способ оплаты: «В этом регионе оплата Apple Pay пока недоступна».
Аналогичным образом обстоят дела с сервисами Google Pay и Samsung Pay. Связано это как раз с приостановкой работы Mastercard и Visa в Российской Федерации.
Заметим, что с сегодняшнего дня российские банки прекратили выпускать новые платёжные карты Mastercard и Visa. Однако выпущенные ранее карты продолжат работать, но только на территории России. С их помощью по-прежнему можно расплатиться в магазине или снять деньги в банкомате. В качестве альтернативы банки предлагают оформить карту отечественной платёжной системы «Мир».
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