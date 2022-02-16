JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной

Финансовый холдинг JPMorgan открыл салон в метавселенной Decentraland. Виртуальная локация получила название Onyx в честь блокчейн-платформы финансового учреждения.

Банк представил лаунж-зону в торговом центре Metajuku вместе с отчетом, в котором специалисты проанализировали бизнес-возможности в этом сегменте. Компания заявила, что стала первым крупным предприятием из финансовой сферы, представленным в виртуальном пространстве.

«Метавселенные, вероятно, каким-то образом в ближайшие годы проникнут в каждый сектор, а рыночные возможности оцениваются в более чем $1 трлн ежегодного дохода. В результате мы наблюдаем, как в пространство входят компании всех форм и размеров, включая Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, Adidas, Atari и другие», - говорится в отчете.

В JPMorgan отметили, что сумма затрат на виртуальные товары достигла $54 млрд в год. За шестимесячный период в 2021 году средняя цена земельного участка в метавселенных удвоилась.

«Она подскочила с $6000 в июне до $12 000 к декабрю в четырех основных метавселенных Web 3.0», - уточнили специалисты банка.

По их прогнозу, к 2027 году расходы на внутриигровую рекламу в секторе достигнут $18,41 млрд.

Команда JPMorgan полагает, что все это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.

«Мы верим, что существующий виртуальный игровой ландшафт имеет элементы, параллельные работающим в глобальной экономике. Поэтому наши основные компетенции в области трансграничных платежей, обмена валют, создания финансовых активов, торговли и хранения могут сыграть важную роль в метавселенных», - считают в JPMorgan.

Напомним, в Bank of America назвали метавселенные потенциальным драйвером массового принятия криптовалют в качестве платежного инструмента.