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JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной
14:21 16.02.2022 |
Финансовый холдинг JPMorgan открыл салон в метавселенной Decentraland. Виртуальная локация получила название Onyx в честь блокчейн-платформы финансового учреждения.
Банк представил лаунж-зону в торговом центре Metajuku вместе с отчетом, в котором специалисты проанализировали бизнес-возможности в этом сегменте. Компания заявила, что стала первым крупным предприятием из финансовой сферы, представленным в виртуальном пространстве.
«Метавселенные, вероятно, каким-то образом в ближайшие годы проникнут в каждый сектор, а рыночные возможности оцениваются в более чем $1 трлн ежегодного дохода. В результате мы наблюдаем, как в пространство входят компании всех форм и размеров, включая Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, Adidas, Atari и другие», - говорится в отчете.
В JPMorgan отметили, что сумма затрат на виртуальные товары достигла $54 млрд в год. За шестимесячный период в 2021 году средняя цена земельного участка в метавселенных удвоилась.
«Она подскочила с $6000 в июне до $12 000 к декабрю в четырех основных метавселенных Web 3.0», - уточнили специалисты банка.
По их прогнозу, к 2027 году расходы на внутриигровую рекламу в секторе достигнут $18,41 млрд.
Команда JPMorgan полагает, что все это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.
«Мы верим, что существующий виртуальный игровой ландшафт имеет элементы, параллельные работающим в глобальной экономике. Поэтому наши основные компетенции в области трансграничных платежей, обмена валют, создания финансовых активов, торговли и хранения могут сыграть важную роль в метавселенных», - считают в JPMorgan.
Напомним, в Bank of America назвали метавселенные потенциальным драйвером массового принятия криптовалют в качестве платежного инструмента.
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