Банки закрыли вдвое меньше отделений в 2021 году, чем годом ранее

В 2021 году банки закрыли 449 отделений в Украине. Общее количество составляет 6685, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Наибольшее количество отделений в год закрыл Ощадбанк - 235, осталось 1602. На втором месте - ПриватБанк: минус 220 отделений, осталось 1497.

Райффайзен Банк сократил четыре отделения. Сейчас их действует 392. У УкрСиббанка стало на 21 отделение меньше, всего осталось 251.

При этом ПУМБ за год открыл 24 отделения, А-Банк - семь.

Отмечается, что количество физических отделений банков сокращается с 2012 года, когда оно превышало 20 000 по всей стране.