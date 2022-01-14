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Банки закрыли вдвое меньше отделений в 2021 году, чем годом ранее
16:52 13.01.2022 |
В 2021 году банки закрыли 449 отделений в Украине. Общее количество составляет 6685, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Наибольшее количество отделений в год закрыл Ощадбанк - 235, осталось 1602. На втором месте - ПриватБанк: минус 220 отделений, осталось 1497.
Райффайзен Банк сократил четыре отделения. Сейчас их действует 392. У УкрСиббанка стало на 21 отделение меньше, всего осталось 251.
При этом ПУМБ за год открыл 24 отделения, А-Банк - семь.
Отмечается, что количество физических отделений банков сокращается с 2012 года, когда оно превышало 20 000 по всей стране.
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