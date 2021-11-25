Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

 

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон извинился за шутку о том, что возглавляемый им банк, вероятно, продержится в Китае дольше, чем Коммунистическая партия КНР.

JPMorgan работает в этой стране с 1921 года, тогда же была основана и китайская Компартия.

В ходе панельной дискуссии на мероприятии Boston College Chief Executives Club во вторник Даймон заявил, что JPMorgan надеется "оставаться в Китае долгое время".

"Я тут недавно пошутил, что китайская Компартия отмечает 100-летие, и JPMorgan тоже (100-летие в Китае). Я готов сделать ставку, что мы продержимся дольше", - рассказал он о своем недавнем визите в Гонконг.

"Я не могу говорить об этом в КНР. Хотя, вероятно, они все равно слушают", - посмеялся он.

В среду Даймон заявил, что сожалеет о своих комментариях. "Я пытался подчеркнуть устойчивость и долговечность нашей компании", - говорится в распространенном им заявлении.

В дальнейшем он выпустил еще одно заявление на эту тему. "Я сожалею о моих недавних комментариях, поскольку у меня нет права шутить или принижать какие бы то ни было группы людей, будь это страна, ее власти или часть общества или культуры", - сказал Даймон.

Лидеры глобальных компаний, активно работающих в Китае, обычно осторожны в своих комментариях в отношении Пекина. С последствиями критики китайских властей сталкивались, например, банки HSBC и UBS, а также юридическая фирма Mayer Brown.

Ранее Даймон говорил, что китайский рынок предоставляет огромные возможности для банка и его клиентов. В последнее время JPMorgan пытается расширить присутствие на рынке КНР. Банк стал одним из первых среди фининститутов Уолл-стрит, получивших от Пекина разрешение взять под полный контроль СП в сфере операций с ценными бумагами.

В марте этого года инвестиционное подразделение JPMorgan купило 10%-ную долю бизнеса China Merchants Bank по управлению частным капиталом за $410 млн.

На рассмотрении китайских регуляторов по-прежнему находится заявка американского банка на получение полного контроля над бизнесом в сфере управления активов в КНР, который он ведет вместе с местным партнером, пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Даймон посетил Гонконг, где у JPMorgan довольно крупный бизнес с порядка 4 тыс. сотрудников. Это был его первый визит в Гонконг с начала пандемии COVID-19, и местные власти разрешили ему не сидеть три недели на карантине, как это требуется от всех прибывающих из США в Гонконг, что вызвало недовольство в СМИ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

10:18 Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

09:57 Остаток средств на корсчетах банков 25.11.21

09:52 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.11.2021

08:24 Золото дорожает 25 ноября на ослаблении доллара

08:19 Курс доллара корректируется 25 ноября после роста

08:08 Фондовые биржи АТР 25 ноября торгуются разнонаправленно

08:05 Биржи США 24 ноября закрылись разнонаправленно на фоне неоднозначных данных макроэкономической статистики

24.11 НБУ пытается сдержать обвал гривны на межбанке

24.11 Депозитные ставки для физлиц 23.11.21

24.11 В банках – участниках Фонда гарантирования почти ₴630 миллиардов вкладов физлиц

24.11 Курс евро 24 ноября усилил снижение к доллару

24.11 Полный запрет всех частных криптовалют и время для вывода активов: 29 ноября за новые правила проголосуют в Индии

24.11 Фондовые биржи АТР 24 ноября закрылись разнонаправленно

24.11 Справочный курс гривны 24 ноября понижен на 8,03 коп до 26,926 грн/$1

24.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.11.21

• дальше…

09:32 Почему уровень теневой экономики снова растет и что с этим делать

08:24 Золото дорожает 25 ноября на ослаблении доллара

08:14 Цены на нефть 25 ноября стабильны на неопределенности с предложением

24.11 С мая 2022 года 40-50% газа «Укргазвыдобування» будет продаваться на бирже – меморандум с МВФ

24.11 Украина пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал

24.11 Меморандум с МВФ декларирует реформу ВСП и отбор судей Украины по европейским стандартам

24.11 МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by, 3-й и 4-й транши намечены в SDR0,5 млрд и SDR1,1 млрд

24.11 МВФ снизил на 0,3% прогноз роста экономики Украины в 2021 году

24.11 Заглянуть в недра: «ДТЭК Нефтегаз» впервые в Украине применил глубинные видеокамеры

24.11 Региональные компании ухудшили оценку бизнес-климата – исследование

• дальше…

10:42 США внесли в чёрный список китайские компании, занимающиеся квантовыми вычислениями

10:18 Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

09:48 Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

09:00 Предложение альянса. Зачем Шойгу продает Байдену китайского генерала

08:49 Бывшая замгенсека НАТО: Встреча с Байденом очень нужна Путину

08:40 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Что нужно знать о планах будущего правительства Германии?

24.11 Андерссон отказалась от поста премьера Швеции через 7,5 часа после утверждения

24.11 Полный запрет всех частных криптовалют и время для вывода активов: 29 ноября за новые правила проголосуют в Индии

24.11 Парламент Швеции проголосовал за кандидатуру Магдалены Андерссон в должности премьера

24.11 Байден не пригласил Турцию и Венгрию на саммит за демократию

24.11 Еврокомиссия в декабре обновит сроки действия COVID-сертификатов и добавит третью дозу вакцины - СМИ

23.11 США хотят объединить потребителей топлива против производителей. Байден продает нефть из стратегического резерва

23.11 Лира обвалилась после обещания Эрдогана выиграть «экономическую войну за независимость»

23.11 Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв США для снижения цен и обеспечения поставок нефти в мире

• дальше…

24.11 «Слуга» Анна Бондарь: Риски снижения качества строительства становятся еще серьезней

23.11 Переболевшим COVID-19 людям нельзя "надувать шарики" - эксперты

23.11 Постковидный синдром могут иметь 5-7% перенесших COVID

19.11 Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского

17.11 Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

17.11 С декабря в водительских удостоверениях появится новая отметка

17.11 36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

17.11 Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

16.11 С 1 января в Киеве намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 грн - КГГА

12.11 Иван Ниякий: Вскоре система дипломирования моряков перестанет быть пятном на имидже Украины

12.11 Украинцы не смогут удалять сертификаты. Из приложения «Дія» после обновления уберут одну функцию

11.11 В Украине проводят рейды для борьбы с нелегальными перевозчиками

11.11 Егеря и тероборона: Как Украина будет защищаться от мигрантов Лукашенко

11.11 Минцифры не планирует добавлять в «Дию» справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

10.11 Кабмин сократил перечень пород опасных собак, владельцы которых должны страховать ответственность перед третьими лицами

• дальше…

09:48 Больше не друзья Путина: о чем договорилась новая власть Германии по вопросу Украины и РФ

08:40 Сенаторы США призывают увеличить поставки летального оружия Украине

24.11 Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского

24.11 Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение

24.11 «Слуга народа» будет игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» – Шуляк

24.11 В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ

24.11 Бюро экономбезопасности готово к запуску, но Кабмин до сих пор не дал здание

23.11 Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан

23.11 Зеленский назначил Ростислава Шурму заместителем главы Офиса президента

23.11 Что не так с кредитом Укрэксимбанка на покупку ТРЦ SkyMall? Все не так

23.11 Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП до декабря, - Гетманцев

23.11 «Слуга» Гетманцев считает увеличение налоговых льгот на Таможне на 21% в 2021 свидетельством краж

23.11 Украина получит новый транш МВФ. Но безумный Путин у наших границ все портит

23.11 Газовой сделкой власти с Коломойским занялось НАБУ, - нардеп

23.11 Не критикуйте Зеленского, потому что Путин нападет: Поставят ли на Банковой интересы власти выше интересов страны

• дальше…

24.11 В Давосе представили прогноз последствий повсеместного внедрения искусственного интеллекта

24.11 Япония выделила $5,2 млрд на строительство новых производств чипов в стране — из них $3,5 млрд уйдёт TSMC

24.11 Аккумуляторы на базе магния смогут хранить в два раза больше энергии, чем литиевые

24.11 Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей

23.11 СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда

23.11 Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего

22.11 Lincoln показал серийную версию седана Zephyr

22.11 Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой

22.11 Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов

22.11 Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей

22.11 Американские власти наконец узаконили адаптивные фары

19.11 Американский разработчик перспективного атомного реактора малой мощности стал ближе к практической реализации проекта

19.11 Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне

19.11 TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее

19.11 Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9

• дальше…

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно