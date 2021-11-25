Глава JPMorgan Даймон заявил, что сожалеет о своей шутке про китайскую Компартию

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон извинился за шутку о том, что возглавляемый им банк, вероятно, продержится в Китае дольше, чем Коммунистическая партия КНР.

JPMorgan работает в этой стране с 1921 года, тогда же была основана и китайская Компартия.

В ходе панельной дискуссии на мероприятии Boston College Chief Executives Club во вторник Даймон заявил, что JPMorgan надеется "оставаться в Китае долгое время".

"Я тут недавно пошутил, что китайская Компартия отмечает 100-летие, и JPMorgan тоже (100-летие в Китае). Я готов сделать ставку, что мы продержимся дольше", - рассказал он о своем недавнем визите в Гонконг.

"Я не могу говорить об этом в КНР. Хотя, вероятно, они все равно слушают", - посмеялся он.

В среду Даймон заявил, что сожалеет о своих комментариях. "Я пытался подчеркнуть устойчивость и долговечность нашей компании", - говорится в распространенном им заявлении.

В дальнейшем он выпустил еще одно заявление на эту тему. "Я сожалею о моих недавних комментариях, поскольку у меня нет права шутить или принижать какие бы то ни было группы людей, будь это страна, ее власти или часть общества или культуры", - сказал Даймон.

Лидеры глобальных компаний, активно работающих в Китае, обычно осторожны в своих комментариях в отношении Пекина. С последствиями критики китайских властей сталкивались, например, банки HSBC и UBS, а также юридическая фирма Mayer Brown.

Ранее Даймон говорил, что китайский рынок предоставляет огромные возможности для банка и его клиентов. В последнее время JPMorgan пытается расширить присутствие на рынке КНР. Банк стал одним из первых среди фининститутов Уолл-стрит, получивших от Пекина разрешение взять под полный контроль СП в сфере операций с ценными бумагами.

В марте этого года инвестиционное подразделение JPMorgan купило 10%-ную долю бизнеса China Merchants Bank по управлению частным капиталом за $410 млн.

На рассмотрении китайских регуляторов по-прежнему находится заявка американского банка на получение полного контроля над бизнесом в сфере управления активов в КНР, который он ведет вместе с местным партнером, пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе Даймон посетил Гонконг, где у JPMorgan довольно крупный бизнес с порядка 4 тыс. сотрудников. Это был его первый визит в Гонконг с начала пандемии COVID-19, и местные власти разрешили ему не сидеть три недели на карантине, как это требуется от всех прибывающих из США в Гонконг, что вызвало недовольство в СМИ.